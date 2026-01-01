Milazzo. Incendio in un’abitazione, evacuato uno stabile la notte di Capodanno

Intervento dei vigili del fuoco. Un post mezzanotte in strada per gli abitanti del palazzo

MILAZZO – Capodanno in strada a causa di un incendio dopo la mezzanotte. Intervento dei vigili del fuoco a Milazzo per le fiamme in un appartamento in via XX Settembre. E si è resa necessaria l’evacuazione dell’intero stabile, con le persone costrette ad abbandonare la loro casa per esigenze di sicurezza.

L’ipotesi è quella dell’esplosione di una bombola di gas. Sono intervenuti i distaccamenti di Milazzo e Messina. Sul posto i carabinieri.

Non ci sarebbero feriti.

