Akademia Sant'Anna sconfitta netta contro Talmassons - Tempostretto

La Desi Shipping Akademia Messina cede per la seconda volta consecutiva 0-3 al Palazzetto Polivalente

MESSINA – Sconfitta per Akademia, la quinta consecutiva, seconda senza portare a casa neanche un punto. L’avversaria Talmassons guardava le messinesi da una posizione più in alto in classifica e si è dimostrata più forte. Tre set a zero il risultato finale, anche se nel primo Messina spreca un vantaggio di 23-19 e nel secondo parziale smette di giocare nelle fasi finali sul 20-21.

Un cambio nello starting six di Akademia: Muzi pallegiatrice e Ebatombo opposto, centrali Catania e Mearini (fuori Composto, prima volta in stagione), schiacciatrici Pertens e Martilotti, libero Giorgia Faraone. Talmassons risponde invece schierando dall’inizio: Taborelli, Eze Blessing, Milana, Trampus, Caneva, Costantini, libero De Nardi.

Non si aggiungono punti dunque alla classifica della Desi Shipping Akademia Messina che resta a quota 7 punti. Perderà probabilmente una posizione da Marsala se dovesse vincere contro Perugia. Restando davanti però alle umbre e a Sant’Elia che era dietro in classifica e osservava il turno di riposo.

Akademia Sant’Anna – Talmassons 0-3

Ace di Pertens in apertura e muro di Catania. Akademia allunga sul 5-2 col muro vincente di Martilotti, ma l’ace di Milana rimette in equilibrio la sfida sul 5-5, l’errore successivo in battuta della stessa e l’ace di Martilotti regalano il nuovo break alle messinesi. Ma Talmassons insegue e quando Milana torna in battuta opera il sorpasso sul 12-13. Continua la lotta nel primo parziale con continui capovolgimenti di fronte, sul 17-15 Akademia torna avanti, l’ace di Pertens fissa il punteggio sul massimo vantaggio per Messina (19-16) e coach Barbieri chiama time out. Nelle fasi finali del parziale Akademia arriva in vantaggio 22-19 grazie all’ace del capitano Muzi, sfortunata Caneva che nell’abbassarsi sulla battuta successiva tocca il pallone con la testa. Secondo ace consecutivo di Muzi, Akademia sul 23-19 e Barbieri chiama il suo secondo time out prima che si troppo tardi. Talmassons recupera due punti e tocca a coach Breviglieri chiamare time out, ma Talmassons con Milana al servizio torna in gioco e si impone per 23-25.

Nel secondo parziale iniziano meglio le ospiti, Akademia rincorre e sul 3-7 Breviglieri ricorre al time out. Al rientro con Martilotti in battuta Messina riagganciale ospiti sul 7-7. Ma l’ace di Milana riporta Talmassons avanti di tre (7-10). Con Michelini entrata dalla panchina per il servizio Talmassons trova il massimo vantaggio sul 12-17 e Breviglieri interrompe il gioco. Prova a rientrare Akademia e coach Barbieri sul 15-17 interrompe il momento positivo di Messina. Talmassons resta avanti con un margine di sicurezza, ma l’ace di Ebatombo e il muro di Pertens riporta Akademia sul 20-21 e le ospiti costrette al time out. Come spesso accade però nei momenti decisivi qualcosa va storto per Messina: gli errori di Catania e poi Martilotti rimettono Talmassons in tranquillità. Sul 20-24 quattro set point per le ospiti che chiudono alla prima opportunità.

Il terzo set si apre con il tocco di seconda di Eze Blessing vincente. Sotto 0-3 Breviglieri costretto al time out, al rientro due muri vincenti ma un errore in battuta e Talmassons resta avanti 2-4. Insegue Akademia che con Ebatombo in battuta trova il 7-8, senza però riuscire nell’aggancio. Ci riprova poco dopo Martilotti che mette a terra il 9-10, ma ancora una volta Akademia subisce un break con le ospiti che salgono 9-13 costringendo Breviglieri al secondo discrezionale. La situazione non migliora e Talmassons trova il vantaggio massimo sul 11-16 e controlla. Non efficace in un primo momento la reazione di Akademia, poi, anche con i cambi in campo di Silotto per Pertens e Varaldo per Ebatombo, Messina torna sotto 19-21, ma ancora una volta esce con la testa dal set e non realizza più neanche un punto.

Tabellino

Risultato finale: 23-25 20-25 19-25.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 2, Catania 2, Ciancio 0, Composto ne, Martilotti 12, Mearini 3, Muzi 4, Brandi ne, Silotto 0, Pertens 5, Ebatombo 11, Faraone 0.

Coach: Marco Breviglieri. Assistente: Ferrara.

Talmassons: Taborelli 6, Eze Blessing 5, Tognini ne, Crisafulli 1, De Nardi 0, Milana 14, Michelini 0, Campagnolo ne, Rossetto 1, Trampus 15, Monaco ne, Caneva 7, Costantini 7.

Coach: Leonardo Barbieri. Assistente: Fabio Parazzoli.

Arbitri: Walter Stancati e Danilo De Sensi.

