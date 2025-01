Akademia vince, San Giovanni perde. Bonafede: “Tutto può succedere”

Vittoria al tie break per Messina, sconfitta al set decisivo la capolista. L'aggancio in vetta potrebbe avvenire nello scontro diretto di domenica al PalaRescifina

MESSINA – È stato profetico coach Bonafede nel commentare la vittoria al tiebreak di Akademia Sant’Anna in casa di Casalmaggiore nell’anticipo di sabato. Il giorno seguente infatti San Giovanni in Marignano è caduta in casa di Brescia per tre set a due. Un punto comunque portato a casa, ma Messina riduce lo svantaggio e ora, seppur con qualche rammarico per il primo set lasciato al PalaRadi di Cremona, si trova a distanza di sorpasso.

44 punti per San Giovanni in Marignano, 41 punti per Akademia Sant’Anna Messina e domenica 2 febbraio lo scontro diretto in casa delle siciliane al PalaRescifina. Nell’ambiente peloritano non è certamente andata giù la sconfitta subita all’andata, per tre set a uno, in Emilia Romagna e alla vendetta agonistica si aggiungerà sicuramente la consapevolezza di poter agganciare e cominciare la poule promozione al primo posto. Per fare ciò sarà fondamentale vincere ottenendo l’intera posta, meglio se tre set a zero visto che all’andata finì 3-1. Valesse lo scontro diretto o comunque il quoziente set o il quoziente punti Akademia al momento sarebbe dietro. Se invece basterà guardare prima le vittorie e le sconfitte ottenute in stagione Akademia è già avanti essendo la squadra meno battuta della Serie A2.

Solo due sconfitte per Messina, tre per San Giovanni in Marignano come per Busto Arsizio e Itas Trentino nel gemello girone B. Provando già ad unire le due classifiche Akademia inizierebbe al secondo posto la poule promozione, in caso di vittoria abbiamo detto sarebbe prima, ma in caso andasse tutto male potrebbe perdere contatto con San Giovanni in Marignano, essere superata da Macerata e Busto Arsizio ed essere agganciata dall’Itas Trentino. Domenica prossima è quindi una sfida da non perdere.

Dichiarazioni di Bonafede e Olivotto post gara

Coach Fabio Bonafede dopo la partita contro Casalmaggiore: “E’ stata una partita durissima. Purtroppo, abbiamo perso il primo set che, comunque abbiamo ben giocato, combattendo su ogni pallone, ma con qualche errore di troppo nei momenti cruciali. La squadra ha avuto un’ottima reazione che ci ha permesso di ribaltarla, portandoci sull’ 1-2. Nel quarto set, siamo andati un attimo in tilt, siamo ripartiti e giocato sciolti il quinto. Abbiamo vinto; è vero che si è lasciato un punto per strada ma la corsa è ancora lunghissima e tutto può succedere. Bisogna guardare avanti. Stiamo portando punti da ogni trasferta; aspetto importante”.

Rossella Olivotto, vice capitano e centrale di Akademia Sant’Anna: “Abbiamo dei momenti di vuoto durante il set che non ci permettono di essere incisive con costanza. E’ un aspetto che ci sta caratterizzando ultimamente. Alla lunga ha funzionato il muro-difesa; all’inizio no. Volevamo comunque portare a casa la vittoria. Siamo riuscite a fare quello switch a livello mentale che ci ha permesso di arrivare positivamente alla fine”.

Risultati e classifica girone A

Casalmaggiore – Akademia 2-3

Imola – Mondovì 0-3

San Giovanni in M.no – Brescia 2-3

Costa Volpino – Lecco 3-0

Pisa – Macerata 0-3

San Giovanni in M.no 44 punti

Akademia Sant’Anna 41

Macerata 39

Brescia 30

Costa Volpino 29

Castelfranco Pisa 19

Imola 17

Casalmaggiore 15

Lecco 13

Mondovì 8

Risultati e classifica girone B

Offanengo – Padova 3-1

Itas Trentino – Olbia 3-0

Altino Volley – Busto Arsizio 0-3

Concorezzo – Cremona 2-3

Melendugno – Como 2-3

Futura Giovani Busto Arsizio 40 punti

Itas Trentino 38

Melendugno 31

Offanengo 30

Cremona 29

Padova 28

Olbia 23

Como 21

Concorezzo 10

Altino Volley 5

Articoli correlati