Natale a Messina, Irama conquista Piazza Duomo FOTO e VIDEO

Grande folla per il cantante di successo, che ha ripercorso la sua carriera. Da "Amici" a Sanremo fino al nuovo album

MESSINA – Il concerto era molto atteso e non ha deluso le attese. Grande pubblico stasera, a Piazza Duomo, per Irama. Nell’ambito del cartellone “I magici eventi del Natale a Messina”, Filippo Maria Fanti, in arte Irama, 30 anni, ha ripercorso la sua fortunata carriera. Carriera scandita dalle partecipazioni a Sanremo, la vittoria ad “Amici” nel 2018, i tanti successi. Il cantante di “Nera”, “Ovunque sarai”, “Mediterranea”, “Arrogante”, “Voglio solo te”, “Bella e rovinata” ha fatto cantare la folla di Piazza Duomo.

Un assaggio del suo percorso artistico, fino all’ultimo album “Antologia della vita e della morte”, con le partecipazioni di Giorgia, Elodie e Achille Lauro. 54 dischi di Platino, 5 dischi d’oro e oltre 2,5 miliardi di streaming fanno parte del suo bilancio professionale di questi anni.

Nella prima parte, con la conduzione del giornalista Giovanni Remigare, si sono esibiti i messinesi Gesuè Pagano e Annalaura Princiotto e la milazzese Giada Giordano.

“Messina si conferma una città che batte al ritmo della musica”

Così il sindaco Federico Basile: “Messina, una città che batte al ritmo della musica! Serata magica nel cuore del nostro cartellone natalizio con Irama protagonista assoluto: Messina si è trasformata in un incredibile palcoscenico tra emozioni vere, grande partecipazione e tanta energia. Ancora una volta la nostra città dimostra di essere vivace, accogliente e pronta a valorizzare ogni forma d’arte e spettacolo. Continuiamo insieme a rendere Messina sempre più ricca di emozioni e protagonista della scena musicale”.

Lunedì si replica con Gabbani

E non è finita. Si replica lunedì 29 dicembre, sempre a Piazza Duomo, con Francesco Gabbani.

Basile si è detto “entusiasta di ospitare Gabbani in una serata che arricchirà le festività natalizie della nostra città. La sua musica, capace di coinvolgere un ampio pubblico, renderà ancora più speciale questo momento di festa. Questo concerto rappresenta una grande opportunità per rafforzare l’attrattività di Messina, portando nuovi visitatori e creando un’occasione di incontro e condivisione per tutti, cittadini e turisti”.

L’assessore ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro, ha aggiunto: “Questo concerto è un’altra tappa importante nel nostro ricco programma natalizio. Vogliamo offrire un’occasione di svago e intrattenimento che possa attrarre persone da fuori città, rendendo Messina sempre più un punto di riferimento per eventi di qualità. L’atmosfera di Piazza Duomo sarà davvero speciale, con una serata di musica che unisce la città in un’unica grande festa, dove tutti possano sentirsi parte di una comunità rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione collettiva”.

Alcune delle foto sono tratte dalla pagina Fb del sindaco Basile.