Al Centro Commerciale Tremestieri sbarcano i Playmobil

Domenica 20 ottobre il "Meet & Greet". Dal 22 ottobre al 3 novembre l'evento sull'ambiente con l'apertura di Casa Corepla

MESSINA – Domenica 20 ottobre sarà una giornata indimenticabile per i visitatori e per i tanti clienti del Centro Commerciale Tremestieri. Per la gioia di grandi e piccini arrivano al Centro gli amatissimi personaggi della Playmobil. Le uscite programmate delle “attesissime star” sono previste alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30.

Un motivo in più per trascorrere una serena domenica in allegria al Centro Commerciale Tremestieri con tanto divertimento e fare simpaticissimi quanto indimenticabili selfie con i personaggi di Playmobil e giocare insieme a loro. Tutto questo avverrà nel corso di un esclusivo Meet & Greet che solo una grande struttura come il Centro Commerciale Tremestieri è in grado di offrire al suo pubblico.

Dal 22 ottobre al 3 novembre con il Patrocinio del Comune di Messina e di Messina Servizi al Centro Commerciale Tremestieri si apre Casa Corepla: un grande evento dedicato alla promozione delle tematiche ambientali al quale saranno invitate tutte le scuole per partecipare ad attività formative e divulgative con la presenza di esperti e materiale informativo. Per tutti i ragazzi ci sarà la possibilità di visitare una vera e propria casa dove all’interno con esposizioni ed illustrazioni sarà possibile scoprire quanto è facile -ma altrettanto importante- tutelare l’ambiente in cui si vive e come imparare a proteggerlo.

Infine immancabile ed attesissima anche quest’anno si annuncia l’Halloween del Centro Commerciale Tremestieri. Per vivere l’atmosfera “tenebrosa” di dolcetto & scherzetto al secondo piano ci sarà una di Postazione Truccabimbi ed al terzo un emozionante spazio con la realtà virtuale da…togliere il fiato. L’evento si svolgerà giovedì 31 ottobre dalle 16.00 alle 20.00 ed il giorno dopo 1 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.