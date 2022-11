Al via il contest fotografico “Le chiese e le frazioni di Rometta”

Un’occasione per riscoprire il patrimonio architettonico e culturale di Rometta, che offre numerosi punti d’interesse e una storia ricca di eventi

ROMETTA – Nuovo appuntamento dedicato alla fotografia e alla scoperta del territorio. Il Comune di Rometta lancia il contest fotografico “Le chiese e le frazioni di Rometta” destinato alla realizzazione del nuovo calendario comunale.

Rometta e le sue chiese, tra storia e misteri da scoprire

Come facilmente intuibile dal titolo del contest, quest’anno il tema principale riguarda il patrimonio architettonico di Rometta con particolare riferimento alle chiese e alle frazioni del territorio. Un’occasione per riscoprire le tante meraviglie della cittadina tirrenica che offre numerosi punti di interesse, come l’antica chiesa di Rapano risalente XVII secolo e la chiesa di Borgo Pantano, unica nel suo genere non solo per le rappresentazioni religiose ospitate al suo interno ma anche a causa di una particolare “mappa” rinvenuta nei pressi del tabernacolo e attualmente soggetta ad approfondimenti di stampo storico-antropologico. E ancora la chiesa madre di origine bizantina e la chiesa di Sant’Antonio risalente agli anni 30 dello scorso secolo. Per l’occasione la Pro Loco di Rometta organizzerà il 5 e il 6 novembre delle visite guidate sul territorio.

Per partecipare al contest sarà necessario inviare i propri lavori, un massimo di tre fotografie, entro le 12.00 del prossimo 10 novembre all’indirizzo email concorsofotografico@comune.rometta.me.it allegando l’apposito modulo di partecipazione che può essere reperito sulle pagine web del Comune di Rometta.