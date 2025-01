Alì Terme. Lutto cittadino per la scomparsa del 24enne Luca Russo

Il giovane carabiniere prestava servizio a Castelletto Sopra Ticino, in Piemonte. Oggi i funerali

ALI’ TERME – Giornata di lutto cittadino oggi ad Alì Terme in occasione dei funerali del 24enne Luca Russo, giovane carabiniere morto improvvisamente la settimana scorsa in Piemonte. Il giovane militare dell’Arma prestava servizio presso la stazione carabinieri di Castelletto Sopra Ticino. La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio.

“In questo momento di dolore immenso e straziante – ha sottolineato in una nota l’Amministrazione del sindaco Tommaso Micalizzi – la Comunità di Alì Terme si stringe al dolore della famiglia Russo – Di Blasi, per la tragica scomparsa del figlio Luca Russo, giovane carabiniere di Alì Terme. Nell’esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri che piangono la prematura e tragica dipartita di Luca, si annuncia che verrà proclamato il lutto cittadino per la giornata delle esequie. Addio Luca che la terra ti sia lieve”.

Oggi, in occasione delle esequie che si terranno nella Chiesa di San Rocco alle ore 14:30, l’Amministrazione comunale ha invitato i cittadini a recarsi a piedi nella chiesa parrocchiale, limitando lo spostamento con i mezzi, al fine di agevolare il controllo della viabilità. A tal fine è stata emanata ordinanza sindacale per divieto di sosta nell’area prospiciente piazza San Rocco.