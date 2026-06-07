 Alla guida senza rispettare il Codice della strada, duemila sanzioni nella costa jonica messinese

Alla guida senza rispettare il Codice della strada, duemila sanzioni nella costa jonica messinese

Redazione

Alla guida senza rispettare il Codice della strada, duemila sanzioni nella costa jonica messinese

domenica 07 Giugno 2026 - 17:13

Dopo il caso Taormina fuori dalla discoteca, i controlli nel fine settimana, nei luoghi turistici della movida, da parte della Polizia metropolitana

La Polizia metropolitana intensifica i controlli nei centri turistici della costa jonica messinese: oltre 2.000 sanzioni nel weekend. Le operazioni si sono concentrate nei Comuni di Roccalumera, Nizza di Sicilia e Taormina. Nel fine settimana gli agenti hanno potenziato i servizi nelle fasce serali e notturne a Roccalumera e Nizza di Sicilia, operando in stretto coordinamento con i carabinieri della Compagnia di Roccalumera e con la Polizia municipale di Nizza di Sicilia. Il tutto avviene pochi giorni dopo che ha dominato l’attenzione il caso dei giovani fuori dalla discoteca, durante la movida a Taormina, con l’accusa di tentato omicidio per aver usato l’auto come “arma impropria”.

“I pattugliamenti sulle arterie stradali e nelle aree di maggiore aggregazione hanno portato all’accertamento di oltre 2.000 infrazioni al Codice della strada. Controlli mirati sono stati eseguiti anche a Taormina, dove nella sola serata di sabato sono stati verificati più di 60 veicoli e identificate oltre 100 persone, nell’ambito delle attività predisposte a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno riportato l’attenzione nazionale sulla località. Queste operazioni confermano il ruolo della Polizia metropolitana nel supporto ai Comuni e alle polizie locali grazie a un coordinamento costante con le altre forze dell’ordine”, viene comunicato dalla Città metropolitana di Messina.

Controlli in strada e nelle discoteche del Messinese durante la movida estiva

Il comandante del Corpo, colonnello Domenico Martino, ha annunciato “un ulteriore potenziamento dei servizi nei fine settimana – nonostante la ridotta disponibilità di personale – per far fronte al significativo incremento delle presenze nei luoghi della movida.
Nelle prossime settimane l’attività proseguirà nei principali punti di ritrovo serali, nei locali notturni e nelle discoteche”.

Sono inoltre previste verifiche amministrative sulle attività commerciali, finalizzate ad accertare il possesso delle autorizzazioni previste e il rispetto delle normative vigenti.
«La crescita dei flussi turistici è una straordinaria opportunità per il territorio – ha evidenziato il sindaco metropolitano Federico Basile – ma richiede un impegno costante sul fronte della legalità. Per questo abbiamo potenziato la presenza della Polizia metropolitana, rafforzando la sinergia con i Comuni e le altre forze dell’ordine. Vogliamo garantire a cittadini e visitatori un territorio accogliente e sicuro; i risultati di questo fine settimana confermano la validità del percorso intrapreso».

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