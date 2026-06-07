Alla guida senza rispettare il Codice della strada, duemila sanzioni nella costa jonica messinese

Dopo il caso Taormina fuori dalla discoteca, i controlli nel fine settimana, nei luoghi turistici della movida, da parte della Polizia metropolitana

La Polizia metropolitana intensifica i controlli nei centri turistici della costa jonica messinese: oltre 2.000 sanzioni nel weekend. Le operazioni si sono concentrate nei Comuni di Roccalumera, Nizza di Sicilia e Taormina. Nel fine settimana gli agenti hanno potenziato i servizi nelle fasce serali e notturne a Roccalumera e Nizza di Sicilia, operando in stretto coordinamento con i carabinieri della Compagnia di Roccalumera e con la Polizia municipale di Nizza di Sicilia. Il tutto avviene pochi giorni dopo che ha dominato l’attenzione il caso dei giovani fuori dalla discoteca, durante la movida a Taormina, con l’accusa di tentato omicidio per aver usato l’auto come “arma impropria”.

“I pattugliamenti sulle arterie stradali e nelle aree di maggiore aggregazione hanno portato all’accertamento di oltre 2.000 infrazioni al Codice della strada. Controlli mirati sono stati eseguiti anche a Taormina, dove nella sola serata di sabato sono stati verificati più di 60 veicoli e identificate oltre 100 persone, nell’ambito delle attività predisposte a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno riportato l’attenzione nazionale sulla località. Queste operazioni confermano il ruolo della Polizia metropolitana nel supporto ai Comuni e alle polizie locali grazie a un coordinamento costante con le altre forze dell’ordine”, viene comunicato dalla Città metropolitana di Messina.

Controlli in strada e nelle discoteche del Messinese durante la movida estiva

Il comandante del Corpo, colonnello Domenico Martino, ha annunciato “un ulteriore potenziamento dei servizi nei fine settimana – nonostante la ridotta disponibilità di personale – per far fronte al significativo incremento delle presenze nei luoghi della movida.

Nelle prossime settimane l’attività proseguirà nei principali punti di ritrovo serali, nei locali notturni e nelle discoteche”.

Sono inoltre previste verifiche amministrative sulle attività commerciali, finalizzate ad accertare il possesso delle autorizzazioni previste e il rispetto delle normative vigenti.

«La crescita dei flussi turistici è una straordinaria opportunità per il territorio – ha evidenziato il sindaco metropolitano Federico Basile – ma richiede un impegno costante sul fronte della legalità. Per questo abbiamo potenziato la presenza della Polizia metropolitana, rafforzando la sinergia con i Comuni e le altre forze dell’ordine. Vogliamo garantire a cittadini e visitatori un territorio accogliente e sicuro; i risultati di questo fine settimana confermano la validità del percorso intrapreso».