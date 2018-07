Cantieri Palumbo, 2 operai cadono da ponteggio. I sindacati chiedono chiarezza

Due operai sono caduti da un ponteggio ai Cantieri Navali Palumbo. Stavano lavorando allo sfilamento dell'elica, che si è mossa, provocando la caduta.

I sindacati Cub e Cisl chiedono agli enti preposti di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, per capire se sono state applicate le norme di prevenzione. In attesa, dichiarato lo stato di agitazione e chiesto all'azienda un incontro per discutere di sicurezza.

«Venga fatta chiarezza sulle cause dell’incidente e si lavori in sinergia, tutte le parti interessate, per aumentare la sicurezza per gli operai dei Cantieri Navali - si legge in una nota della Cisl -. Il rischio è sempre dietro l’angolo e confidiamo nel lavoro avviato presso la Prefettura affinché le azioni concordate possano presto dare i frutti sperati e interrompere questa triste agenda del dolore».

Pronta la risposta da parte dell'azienda: "Esprimiamo il nostro dispiacere per quanto accaduto agli operai coinvolti accidentalmente nell'incidente di ieri all'interno del nostro cantiere di Messina. Il pieno rispetto di tutte le norme di prevenzione e sicurezza ha consentito di evitare conseguenze peggiori. Siamo certi che i due operai, immediatamente soccorsi, potranno presto tornare dalle loro famiglie".