Alle 11 Messina si è fermata per Sara Campanella VIDEO

Le sirene al porto e il minuto di silenzio in uffici e scuole per ricordare la giovane vittima di femminicidio

MESSINA – La città si è fermata. In un silenzio carico di dolore, scuole, uffici, piazza Duomo e saracinesche dei negozi abbassati. Un minuto di silenzio per ricordare, nel giorno dei funerali a Misilmeri, Sara Campanella, la ventiduenne vittima di femminicidio a Messina. E a Messina, al porto, il suono delle sirene ha reso omaggio a una ragazza strappata in modo orribile alla vita dalle coltellate di un collega di Università.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha proclamato infatti il lutto cittadino per la giornata di oggi. In segno di cordoglio e partecipazione, sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche previste e le bandiere comunali sono state esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici. E tutta la cittadinanza è stata invitata a osservare alle 11 un minuto di silenzio.

