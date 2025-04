Oggi a Misilmeri i funerali di Sara Campanella. Lutto cittadino a Messina

Sospese tutte le manifestazioni pubbliche, bandiere a mezz'asta

Oggi alle 10.30, nella chiesa di San Giovanni Battista a Misilmeri (Palermo), si terranno i funerali di Sara Campanella, vittima di un omicidio avvenuto lo scorso 31 marzo a Messina.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi. In segno di cordoglio e partecipazione, saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche previste per quel giorno, le bandiere comunali saranno esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici e tutta la cittadinanza è invitata ad osservare alle 11 un minuto di silenzio.

“Il lutto cittadino non è solo un segno di rispetto e vicinanza alla famiglia di Sara – dice il sindaco Federico Basile – ma anche un forte momento di riflessione collettiva. Dobbiamo far sentire la nostra voce contro ogni forma di violenza, soprattutto quella che colpisce le donne. Ogni vittima è una ferita profonda per l’intera comunità”.

L’amministrazione comunale invita inoltre scuole, esercizi commerciali, enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive e sociali ad aderire al lutto cittadino nelle forme ritenute più opportune, contribuendo a onorare la memoria di Sara con gesti di silenzio, rispetto e consapevolezza.

