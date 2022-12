Allerta meteo gialla e arancione in Calabria per tutta la giornata - Tempostretto

Rischio maggiore sulla fascia tirrenica. Alert giallo (pericolo idrogeologico) in Abruzzo, Basilicata, Molise, Sicilia, Umbria e il resto della Calabria

REGGIO CALABRIA – Continua l’ondata di maltempo sull’Italia, in particolare sui territori del CentroSud Italia.

Per la giornata odierna – mercoledì 14 dicembre -, la Protezione civile ha diramato avvisa di allerta meteo gialla e arancione per temporali su un totale di 7 regioni. In particolare, l’unica delle sette in cui l’alert è di colore arancione, e dunque più intenso, è proprio la Calabria.

La moderata criticità per rischio temporale (Allerta arancione) riguarda il versante tirrenico settentrionale, tirrenico centro-meridionale, tirrenico centro-settentrionale; la moderata criticità per rischio idrogeologico (Allerta arancione), sempre quanto alla Calabria, attiene similmente al versante tirrenico settentrionale, tirrenico centro-meridionale e tirrenico centro-settentrionale.

Allerta gialla – per il solo rischio idrogeologico – invece in Abruzzo, Basilicata, Molise, Sicilia, Umbria e il resto della Calabria.

Articoli correlati