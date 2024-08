All’Horcynus Festival è il giorno di Martin Scorsese

Il regista si collegherà per la presentazione del libro “Dialoghi sulla fede” del gesuita Antonio Spadaro

Cresce l’attesa per l’intervento di Martin Scorsese all’Horcynus Festival di Capo Peloro. Il regista si collegherà dall’America in occasione della presentazione del libro “Dialoghi sulla fede”.

In questo volume il cineasta Premio Oscar si confronta con il gesuita Antonio Spadaro ripercorrendo la sua carriera e, per la prima volta, soffermandosi sul ruolo della fede nella sua vita privata e professionale.

L’evento, che prenderà il via alle 21.00 ed è organizzato in collaborazione con La Feltrinelli di Messina, vedrà anche la partecipazione in presenza di Spadaro, teologo, saggista, critico letterario, già direttore della rivista “La Civiltà Cattolica” e attualmente sottosegretario del Dicastero vaticano per la Cultura.

Al termine dell’incontro, verrà proiettato il film “Silence” (2016) di Martin Scorsese, che racconta la storia di due missionari portoghesi che nel XVII secolo intraprendono un pericoloso viaggio in Giappone per cercare il loro mentore scomparso e diffondere il vangelo cristiano. Il film si basa su un pluripremiato romanzo di Shûsaku Endô in cui si esamina la questione spirituale e religiosa del silenzio di Dio di fronte alla sofferenza umana.

A conferma della ricca e importante programmazione dell’Horcynus Festival, stasera a Roccavaldina (Messina), è in programma il concerto del grande cantautore Roberto Vecchioni, che si esibirà alle 21.30 in Piazza del Popolo.

Proprio in questo comune la Fondazione MeSSInA ha avviato da tempo attività educative, culturali, ma anche significativi progetti (cofinanziati da Italia Domani, Piano Nazionale di Impresa e Resilienza), come, ad esempio, la realizzazione di una fabbrica di bioplastiche ottenute con i resti di lavorazione delle trebbie del Birrificio Messina.