Allinparty, a Milazzo nel fine settimana torna lo sport inclusivo

Presentata nella giornata di martedì a Milazzo, presso Palazzo D'Amico, l'edizione 2026 che si svolgerà in tre differenti location

MILAZZO – La manifestazione, organizzata e promossa da Mediterranea Eventi, AISM Sicilia e Triptop, è stata presentata ufficialmente alla presenza dei rappresentanti degli enti promotori, delle istituzioni e delle numerose realtà sportive coinvolte nell’organizzazione. Anche quest’anno l’evento potrà contare sul patrocinio della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Milazzo, che ha inserito l’Allinparty nel cartellone degli eventi estivi della città, dell’Università degli Studi di Messina, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, del Comitato Italiano Paralimpico Sicilia e di numerose Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva. Al fianco dell’organizzazione, di fondamentale importanza il supporto operativo sul territorio da parte del Movimento Sportivi Milazzesi e del Comitato Italiano Fair Play.

Giunto alla sua sesta edizione, l’Allinparty continua il proprio percorso di crescita confermandosi uno degli appuntamenti più importanti dedicati allo sport inclusivo nel Mezzogiorno d’Italia. Un Festival che, anno dopo anno, ha saputo coinvolgere migliaia di partecipanti e decine di associazioni sportive, contribuendo concretamente alla diffusione della cultura dello sport come strumento di inclusione, partecipazione e condivisione.

“Porgo i saluti dell’Amministrazione, ringrazio le associazioni presenti e l’organizzazione di Allinparty – cosi l’Assessore allo Sport del Comune di Milazzo, Santi Saraò – Ringrazio gli organizzatori per essere riusciti per la sesta volta a portare a Milazzo questo tipo di eventi. Non è facile ogni anno fare rete con tutte queste associazionie questo dimostra l’importanza dell’evento, cosi come l’apertura e la sensibilità della città di Milazzo e della comunità milazzese. Queste appuntamenti risultano fondamentali per la comunità. Allinparty spero che nel futuro sia sempre più presente e noi, come Amministrazione, non possiamo che supportare sempre di più questa manifestazione, puntando nell’inclusione ed offrendo al territorio la possibilità di riunire tutti e ricordarci che l’inclusione esiste 365 giorni l’anno”.

Determinante, anche per questa edizione, sarà la collaborazione del Movimento Sportivi Milazzesi, che affiancherà l’organizzazione nella realizzazione delle attività sul territorio: un connubio fondamentale per raggiungere l’obiettivo di Allinparty. “Si ripete questo sodalizio con Allinparty con grandissimo piacere – questo l’intervento di Gianluca Venuti, Presidente del Movimento Sportivi Milazzesi – Ringrazio l’organizzazione per la collaborazione che continua e per il rapporto di collaboprazione pratico e propositivo. Del resto non poteva essere altrimenti, dato che sposiamo gli stessi principi: riteniamo che fare rete sia l’unico modo per aumentare la domanda di sport e cercare di portare dei messaggi positivi alla comunità, per migliorare continuamente lo status quo. Per questo ringrazio l’Allinparty per aver scelto Milazzo: un evento realmente inclusivo, che già dal nome rappresenta la storia di tante persone che si ritrovano nello stesso contesto. Scegliere la nostra città è una di quelle situazioni che per noi, Movimento Sportivi Milazzesi, non può che renderci orgogliosi: incentivare la cultura dello sport, provando e cimentandosi in tante discipline ed in tante realtà tutti insieme. Costruiamo proprio sulla condivisione, sulla necessità di abbattere le barriere per costruire una condizione migliore per l’interesse della collettività”.

Alliparty 2026, un ricco programma rinnovato

L’edizione 2026 si presenta con un format rinnovato, che amplia ulteriormente il coinvolgimento del territorio mantenendo intatta l’identità che ha reso l’Allinparty un evento unico nel suo genere: permettere a persone con e senza disabilità di vivere insieme la pratica sportiva, condividendo gli stessi spazi e le stesse esperienze. Il Festival si svilupperà in tre differenti location, ciascuna caratterizzata da un programma specifico. Anche quest’anno tutte le attività saranno completamente gratuite e aperte alla partecipazione di cittadini, famiglie, atleti e semplici curiosi.

L’apertura ufficiale è in programma venerdì 31 luglio, dalle ore 21.00, sul Lungomare Garibaldi di Milazzo, con il “Salotto dell’Allinparty”, uno spazio dedicato all’incontro con gli Ambasciatori dell’Allinparty, con testimonial paralimpici, ospiti e rappresentanti delle istituzioni. Una serata pensata per raccontare, attraverso storie di vita e di sport, il valore dell’inclusione e della condivisione. A precedere la cerimonia di apertura dell’evento, un’emozionante “passeggiata” sul lungomare con tutte le associazioni coinvolte nell’evento ed i testimonial paralimpici.

Il cuore sportivo della manifestazione sarà invece sabato 1 agosto al Mediterranea Club, dove dalle ore 15.00 prenderanno il via tornei, dimostrazioni e prove gratuite dedicate a oltre 20 discipline sportive, grazie alla collaborazione di più di 50 società sportive e associazioni provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Una crescita significativa che conferma il costante sviluppo del progetto e la sempre maggiore partecipazione del mondo sportivo.

Sempre nella giornata di sabato sarà protagonista anche Fondazione Decathlon, che porterà a Milazzo il proprio Foundation Day, un’importante occasione di incontro con il territorio dedicata alla promozione delle attività e dei valori della Fondazione. Alle 18.30 è inoltre previsto un momento istituzionale che vedrà riuniti partner, enti e rappresentanti del mondo sportivo.

La manifestazione si concluderà domenica 2 agosto presso la Spiaggia di Ponente – ‘Ngonia del Tono, dove dalle ore 9.00 saranno protagoniste le attività acquatiche e le dimostrazioni dedicate agli sport del mare. Nella stessa giornata tornerà anche il Talk con i Testimonial Paralimpici e gli Ambasciatori dell’Allinparty, uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione, durante il quale il pubblico potrà ascoltare esperienze di vita, resilienza e rinascita attraverso lo sport.

Le dichiarazioni dalla presentazione

Proprio l’incontro con i testimonial rappresenta un momento tanto atteso quannto emozionante della manifestazione. Tra venerdi sera e domenica mattina saranno ospiti dei momenti di confronto gli Ambasciatori dell’Allinparty – Francesco Bonanno, Nadia Bala, Valeria Pappalardo e Simona Cascio – ed i Testimonial dell’evento: Matteo Cavagnini (ex capitano plurititolato della Nazionale Italiana di Basket in carrozzina), Roberta Amadeo (Past President di AISM e csampionessa italiana, europea e mondiale di handbike), Francesco Pianese (giovanissimo milazzese atleta della Nazionale Italiana di Basket Sindrome di Down) e Roberta Macrì (ballerina di danza in carrozzina, Campionessa Italiana di Para Powerlifting, attrice, content creator e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana).

“L’Allinparty è un evento per noi magico – questo l’intervento di Andrea Augimeri, testimonial della passata edizione di Allinparty e campione paralimpico italiano di atletica leggera – Lo scorso anno è stato magico aver vissuto una realtà nuova e per aver condiviso quello che portiamo avanti ogni giorno. Io sono Presidente e atleta della Polisportiva Contesse, una realtà di Messina che svolge atletica leggera paralimpica che dal 2017 è cresciuta numericamente ed in termini di risultati, puntando proprio sulal collaborazione e sulla condivisione di intenti con altre realtà di territori vicini proprio con lo spirito di fare rete e di cresere insieme. Questo spirito deve continuare ad esserci: dare a tutti opportuità di cresere, condividere e stare bene, cosi come lo sport sa dare con una forza ed una costanza importante. E questo è proprio lo spirito che sta alla base di Allinparty”.

Il Festival conferma così la propria missione: promuovere uno sport realmente aperto a tutti, nel quale inclusione non significa semplice partecipazione, ma condivisione autentica di esperienze, emozioni e opportunità. Un progetto nato nel 2018 e cresciuto anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento per il territorio e una buona pratica riconosciuta nel panorama dello sport inclusivo italiano.

“L’essenza della manifestazione è proprio questa: la condivisione di esperienze e la crescita comune – cosi conclude la conferenza stampa Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi, che porta anche i saluti di Angelo La Via, Residente Regionale Sicilia di AISM – Questa sarà un’edizione con tante novità. Una delle tante novità riguarda la prima sera, con l’inaugurazione della manifestazione proprio nel cuore di Milazzo, con l’obiettivo di far conoscere l’evento a più persone possibili e condividere le esperienze dei testimonial con tutta la comunità. Giorno 1 agosto entreremo nel vivo delle attività sportive all’interno del Mediterranea Club, ormai la nostra casa,, con tantissime realtà sportive e non presenti ed alcune chicche, come la presenza di 3 atleti della Nazionale Italiana di calcio a 5 B1 (non vedenti), Antonino Martorana, Damiano Giunta e Bryan Ramirez. Altra grande novità riguarda la presenza della Fondazione Decathlon con il Foundation Day: un’opportunità unica per presentare la fondazione, che finanzia progetti meritevoli per promuovere lo sport a diversi livelli, ed un’opportunità per le associazioni conoscere le svariate opportunità offerte. Dalle 18.30 spazio ad un momento istituzione con tutti i partner e le istituzioni dell’evento, realizzato proprio durante l’evento per far vivere l’esperienza Allinparty a tutto tondo a chi supporta la manifestazione. Nel contesto delle diverse attività sportive, inoltre, si terrà la presentazione dell’unico prototipo al mondo di calcio balila per non vedenti, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina: un’altro atto simbolico di crescita partendo dalla condivisione di intenti e dall’idea di fare rete tra realtà. Domenica 2 agosto, infine, grazie al prezioso supporto dell’Antica ’Ngonia del Tono, potremo provare tre sport differenti: una nuotata a mare, prove e dimostrazioni in barca a vela e la novità assoluta con dimostrazioni di attività subacquee. L’invito rivolto a tutti è quello di vivere insieme l’Allinparty nel prossimo weekend, cosi come mi preme ringraziare tutte le realtà che ci hanno supportato nella realizzazione di questa sesta edizione”.