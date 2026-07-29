Il Messina ingrossa le file con gli arrivi di Soumahoro e Bollino

L'ivoriano classe 2000 e l'ex esterno classe 1994 si aggiungono gruppo di Torrisi che si è ritrovato al Marullo, giovedì allenamento a porte aperte coi tifosi

MESSINA – L’Acr Messina 1900 comunica il ritorno in giallorosso dell’attaccante Mauro Bollino. Classe 1994, Bollino torna a vestire la maglia del Messina dopo essere stato uno dei protagonisti della stagione 2020/2021, culminata con la vittoria del campionato e la promozione in Serie C. Proprio nell’ultima giornata firmò una delle reti decisive per il ritorno del Club tra i professionisti. Un ritorno dal forte valore tecnico ed emotivo. Mauro ritrova una maglia alla quale è rimasto profondamente legato e una piazza che conserva il ricordo del suo contributo, dentro e fuori dal campo. Esperienza, qualità e attaccamento ai colori: Bollino è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il Messina.

Oltre a Bollino i biancoscudati hanno accolto nella giornata di ieri il centrocampista Aboubacar Langone Soumahoro. Ivoriano, classe 2000, Langone è un centrocampista duttile, capace di agire in più zone della mediana. Dotato di buone qualità tecniche e di intelligenza tattica, ha già maturato una significativa esperienza nel calcio italiano. Fisicità, dinamismo e versatilità saranno a disposizione del gruppo e del progetto tecnico giallorosso.

Nella giornata di giovedì 30 luglio la Gradinata Est fa sapere che sarà possibile assistere all’allenamento dalle ore 17 al Marullo, un primo abbraccio tra la tifoseria e il gruppo nuovo che è in costruzione.

La squadra ricordiamo sarà a Messina fino a domenica 2 agosto, dopo la rifinitura del mattino partirà alla volta di Capaci dove giocherà il triangolare Mike Morra sfidando Arandina e Athletic Palermo. Il giorno dopo la partenza per Cascia, dove resterà in ritiro fino a metà agosto.

La rosa del Messina 2026/2027

Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008).

Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989).

Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992), Aboubacar Langone Soumahoro (2000).

Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995), Gabriele Loria (2009), Mauro Bollino (1994).