L'Alma Patti dilaga a Vigarano, è seconda in classifica - Tempostretto

La formazione siciliana supera 93 a 68 e continua la sua salita alle posizioni di vertice della classifica di A2

Con una prestazione superba la squadra di Mara Buzzanca batte fuori casa la Pallacanestro Vigarano. La vittoria in trasferta, la seconda della stagione, comincia a mettere pressione ad alcune squadre, sicuramente più quotate. Il secondo posto nel girone Sud di Serie A2, a pari punti con il Palagiaccio Firenze, e dietro solo a Empoli è frutto della quinta vittoria in campionato, la quarta consecutiva.

Non è stata una gita fuori porta con 25 punti di scarto come potrebbe sembrare dal tabellone che al termine della sfida segnava 68 a 93. È servita concentrazione massima, intensità sotto canestro e determinazione per fare il quarto risultato utile consecutivo. La differenza fra le due pretendenti al successo finale l’ha fatta non solo la Botteghi con i suoi 35 punti, ma anche la Miccio (15), la Pilabere(12) e la Moretti (14), tutte in doppia cifra dal campo.

Vigarano – Alma Patti 68-93

L’inerzia della partita è stata sempre in mano alle ragazze dell’Alma Patti che hanno chiuso il secondo quarto con un vantaggio già significativo di nove lunghezze (33 a 42). Nel terzo quarto la Miccio ha cominciato a centrare il canestro dalla lunga distanza a ripetizione e, con l’ausilio di una asfissiante difesa (31 i recuperi), il suono della terza sirena si chiude con un vantaggio esemplare di 27 punti (49 a 76).

Anche se nell’ultimo quarto le bocche di fuoco dell’Alma, hanno potuto rifiatare un po,’ il quintetto messo sul parquet ha dato non solo minutaggio utile, oltre che preziosi punti, ma anche precise indicazioni sui prossimi impegni a cominciare da quello di domenica prossima.

A conclusione dell’incontro Mara Buzzanca si è dichiarata ben felice di aver conseguito un altro risultato importante non solo dal punto di vista numerico ma anche sulla qualità del gioco espresso sul parquet ed ha voluto sottolineare l’importanza di aver avuto la possibilità di far ruotare tutte le giocatrici che le hanno dato ottimi spunti per il prosieguo del campionato che è difficilissimo ,ma che potrà vedere protagonista anche l‘Alma.

Tabellino

Pallacanestro Vigarano: Nioku 5,Conte 2,Sorrentino11, De Rosa ,Perini ,0 Boccola 9, Clajide 12, Cecili 17, Sammartino 7, Armillotta 4, Pepe, Marchi 1. All.: Borghi

Alma Basket Patti: De Giovanni 5, Botteghi 35, Francia 2, Moretti 14, Pilabere 12, Miccio 15, Bardarè n.e. Armenti, Sciammetta 3, Sarni 7. All.: Buzzanca..

Arbitri: Gallo e Tognazzo.