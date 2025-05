Altro incidente allo svincolo di Giostra: “Non è un episodio isolato, serve la rotatoria”

L'appello del vicepresidente supplente del Consiglio comunale Giandomenico La Fauci: "Bisogna intervenire, troppi rischi per i cittadini"

MESSINA – Sulla pericolosità dello svincolo di Giostra sono stati lanciati appelli per settimane. Il consigliere comunale di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci è tornato sul tema poche ore dopo l’ennesimo incidente che ha coinvolto alcune vetture a pochi metri dall’ingresso, chiedendo “quanto ancora bisognerà attendere per interventi risolutivi”.

La Fauci: “Non è un episodio isolato”

Una domanda che il vicepresidente supplente del Consiglio comunale argomenta così: “L’incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì all’altezza dello svincolo Giostra, nei pressi dell’uscita della galleria dell’Annunziata, è l’ennesima conferma di quanto denuncio da tempo: quella zona rappresenta un punto critico per la sicurezza stradale della nostra città. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ultimo di una serie di incidenti che si verificano con preoccupante regolarità in quel tratto. Da anni sollecito interventi concreti per migliorare la sicurezza di questo svincolo, con proposte specifiche come il potenziamento dell’illuminazione, la realizzazione di una rotatoria e l’implementazione di una segnaletica più chiara ed efficace”.

“Si continua a rimandare sulla rotatoria”

La soluzione quale potrebbe essere? “Esiste già un progetto per la realizzazione di una rotatoria in quel punto, ma si continua a rimandarne l’attuazione. Nel frattempo, i cittadini rischiano quotidianamente la propria incolumità. Non possiamo attendere che si verifichi un incidente con conseguenze ben più gravi per intervenire. Ho presentato una nuova interrogazione urgente all’amministrazione comunale per sapere quali azioni concrete intenda intraprendere e con quali tempistiche. La sicurezza stradale non è un optional, ma una priorità non rinviabile”.