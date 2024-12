Altro pareggio della Top Spin Messina, stoppata la capolista Marcozzi Cagliari

Nell'ultimo match del 2024 un pareggio pirotecnico con gli atleti di Wang Hong Liang che rimontano dallo 0-2 iniziale grazie alla doppietta di Ursu

MESSINA – Si è chiuso con un pareggio pirotecnico il 2024 della Top Spin Messina WatchesTogether. A Villa Dante, nel recupero della 5^ giornata di Serie A1 di tennistavolo, è maturato il 3-3 tra la squadra del presidente Giorgio Quartuccio e la capolista Marcozzi Cagliari, giunta in riva allo Stretto forte di cinque successi ottenuti in altrettante gare. Sfiorata la vittoria, dopo lo 0-2 iniziale, grazie alla doppietta centrata da Vladislav Ursu e al sigillo di Niagol Stoyanov che avevano prodotto una splendida rimonta davanti ai propri tifosi.

Prova comunque di carattere, cuore e orgoglio dei ragazzi del tecnico Wang Hong Liang, affiancato in panchina da Marcello Puglisi, che dà fiducia per il proseguo di torneo. La Top Spin Messina WatchesTogether, al quarto pareggio del campionato, costretta a rimandare l’appuntamento con il primo successo, sale a quota 4 in classifica, appaiando Virtus Servigliano e Norbello, davanti a Il Circolo Prato 2010 (3), in attesa degli altri risultati della 7^ giornata. Adesso la pausa natalizia. L’11 gennaio 2025, sfidando in trasferta la Virtus Servigliano, si aprirà ufficialmente il girone di ritorno della Top Spin Messina WatchesTogether.

Top Spin Messina – Marcozzi Cagliari 3-3

Direzione arbitrale affidata a Raffaele D’Ambrogio di Messina. Ad aprire la serie la sfida tra Niagol Stoyanov e Jeet Chandra. Il livornese ha recuperato nel primo set da 6-7, portandosi sul 10-7 e sfruttando quindi la seconda chance per tagliare il traguardo. Nel parziale seguente Stoyanov è stato bravo ad annullare due set-point (8-10), poi ne ha avuto uno in proprio favore venendo beffato dalla retina e alla fine l’indiano ha prevalso 13-11. Stoyanov è partito bene (4-1) nel terzo, ma la risalita di Chandra lo ha costretto a cedere la frazione per 7-11. Tutt’altra musica nel quarto set, con il padrone di casa che ha preso il largo (7-2) e, nonostante il pericoloso rientro (7-6) dell’avversario, una volta tornato al tavolo dopo il time-out, si è aggiudicato il parziale d’autorità per 11-6, allungando il confronto. Alla “bella” è stato però Chandra a dettare il ritmo, vincendo per 11-4 e decretando il primo punto per la compagine guidata da coach Massimo Ferrero.

Tommaso Giovannetti e Carlo Rossi hanno dato vita ad un bel duello, ma anche in questo caso la Marcozzi è riuscita a spuntarla 3-2 e per la Top Spin la strada si è fatta in salita. Equilibrio in avvio (7-7), con Rossi scattato verso l’11-8. Monologo di Giovannetti, invece, nel secondo. Il romano, subito in palla (4-1), ha accelerato ancora da 8-5, piazzando i tre punti decisivi. Da 8-8 nella successiva frazione Rossi ha allungato collezionando due set-point e trasformando il secondo. Un indomito Giovannetti è stato capace di rimontare da 3-7 nel quarto parziale, agganciando il rivale sul 9-9. Fallito il primo set-point sul 10-9, Giovannetti si è poi imposto per 12-10. “Bella”, tuttavia, fatale al capitolino, con Rossi a bersaglio (11-4) e Marcozzi sul 2-0.

Vladislav Ursu, tornato a giocare a Villa Dante dopo la gara d’esordio disputata a settembre, non ha tradito le attese, battendo 3-1 Federico Vallino Costassa e mostrando le sue enormi qualità. Il moldavo è andato subito avanti (4-1) e, pur riavvicinato sul 7-6, si è poi guadagnato tre set-point (10-7), concretizzando l’ultimo. Netto il dominio di Ursu nel secondo, approdato da 2-2 a 7-2 grazie ad un importante break e quindi vittorioso per 11-5. Vallino Costassa è rientrato in partita grazie all’11-9 del terzo, dopo due set-point sventati da Ursu. Il moldavo, ripreso da 5-3 a 5-5 nel quarto, si è reso protagonista di un finale in crescendo, trionfando per 11-6 al secondo match-point disponibile.

Impeccabile la prova (3-0) di Niagol Stoyanov contro Carlo Rossi. Il livornese ha assunto il comando dopo il 5-5 nel primo set, prevalendo 11-7. Travolgente Stoyanov nel secondo parziale che lo ha visto correre sull’8-3, macinando colpi fino a chiudere 11-6. Nel terzo il giocatore della Top Spin è volato in fretta sull’8-2, vedendo tuttavia l’avversario rifarsi minacciosamente sotto (8-7). Chiamato il time-out, Stoyanov è ripartito alla grande, passando 11-8 e regalando ai suoi il complessivo 2-2.

Un incontenibile Vladislav Ursu ha sconfitto 3-1 Jeet Chandra, firmando il momentaneo sorpasso della Top Spin. Primo set davvero a senso unico, terminato 11-4 per Ursu. Più tortuoso il cammino nel secondo, con il beniamino di casa che ha rimontato da 3-6 a 9-6, venendo a sua volta riagganciato (9-9). Suoi, in ogni caso, i due punti finali per l’11-9. Chandra ha reagito scappando sull’8-3 e conquistando la terza frazione per 11-9, nonostante Ursu fosse riuscito a neutralizzare i primi due set-point. In totale controllo, tra gli applausi del pubblico, Ursu ha incamerato il quarto parziale per 11-5 (ipotecato già con un eloquente 8-2), facendo calare il sipario.

Con la formazione di casa sul 3-2, Tommaso Giovannetti e Federico Vallino Costassa si sono trovati di fronte nel singolare decisivo. Se Giovannetti, balzando da 3-3 a 6-3, ha vinto di slancio largamente il primo per 11-5, l’atleta dei sardi ha replicato nel secondo (11-3). Nelle mani di Vallino Costassa anche il terzo set per 11-6, copione che si è ripetuto al quarto, terminato con identico punteggio, nel quale Giovannetti è rimasto incollato fino al 4-4. La Marcozzi evita la sconfitta e finisce 3-3.

Tabellino

Niagol Stoyanov-Jeet Chandra 2-3 (11-8, 11-13, 7-11, 11-6, 4-11)

Tommaso Giovannetti-Carlo Rossi 2-3 (8-11, 11-5, 9-11, 12-10, 5-11)

Vladislav Ursu-Federico Vallino Costassa 3-1 (11-9, 11-5, 9-11, 11-6)

Niagol Stoyanov-Carlo Rossi 3-0 (11-7, 11-6, 11-8)

Vladislav Ursu-Jeet Chandra 3-1 (11-4, 11-9, 9-11, 11-5)

Tommaso Giovannetti-Federico Vallino Costassa 1-3 (11-5, 3-11, 6-11, 6-11)

