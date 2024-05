Amando Volley e La Saracena concludono la propria stagione. Ecco i verdetti

Serie B1 e B2 femminile - Le formazioni messinesi conquistano un ottimo piazzamento nei rispettivi campionati nazionali di pallavolo

MESSINA – Terminati, nell’ultimo weekend, i Campionati Nazionali di serie B femminile di pallavolo. Due le squadre messinesi impegnate che hanno concluso il loro cammino sportivo annuale con risultati di prestigio.

B1/f: Amando Volley Santa Teresa chiude al 6° posto

Ha chiuso con una sconfitta (3-1) sul parquet di Fasano la formazione jonica dell’Amando Volley Santa Teresa. Le ragazze allenate da coach Alessandro Prestipino, sotto di due set (25-19, 25-17), riescono ad imporsi nel quarto (20-25), cedendo poi con distacco nell’ultimo e decisivo parziale (25-18).

In classifica, 6° posto conclusivo con 38 punti in 22 gare, frutto di 13 vittorie e 9 sconfitte, 46 set vinti e 34 persi. Subito dietro la Futura Volley Teramo con 36 punti, mentre avanti Marsala Volley con 42 punti; entrambe costruite alla vigilia con roster in grado di ambire al salto di categoria e rimaste tuttavia fuori dalle prime tre posizioni utili per centrare i Play-Off.

A lottare per il salto in A2 ci saranno, invece, Altino Volley (1a del girone E con 56 punti), la Kondor Volley Catania (2a con 55 punti) e Volley Fasano (3a con 50 punti).

Altino e Fasano inserite nel mini-girone E insieme a Pieralisi Volley Jesi, mentre Catania – nel mini-girone D – dovrà affrontare Volley Club Cesena e Pallavolo Castelfranco. Al termine dei confronti di sola andata, la prima classificata di ogni mini-girone acquisirà il titolo per disputare la seconda serie nazionale nella prossima stagione.

Retrocedono in serie B2, la Baldi Catania, Volley Terrasini e San Salvatore Telesino.

Gli Eagles di Santa Teresa di Riva (foto di Giuseppe Zanghì)

B2/f: La Saracena Volley al 7° posto, miglior piazzamento della sua storia

Chiude la stagione con un rotondo 3-0, ai danni della Polisportiva Gioiosa Jonica, La Saracena Volley. Gara mai in discussione e autorevolmente condotta dalla formazione di casa che controlla il match maturando ampi margini di distacco (25-14, 25-18, 25-16) nei confronti delle ospiti.

In virtù di quest’ultimo successo, le ragazze di coach Domenico Fazio concludono il girone L al 7° posto (posizione già ipotecata da qualche settimana e miglior piazzamento di sempre) con 40 punti in 26 gare, 12 vittorie e 14 sconfitte, 52 set vinti, 51 persi. Curiosità: ben dieci gare delle bianconere si sono concluse al tie-break; di queste, tre con il successo, sette con una sconfitta.

Le ragazze de La Saracena pochi istanti prima del match contro la Pol. Gioiosa Jonica

Qualificate per i Play-Off promozione Progetto Volley Team Modica (1a classificata) e Albaverde Volley Caltanissetta (2a classificata). Modica sarà impegnata con la Star Volley Bisceglie (1a classificata nel girone I) in gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio. La vincente approderà direttamente in B1, mentre la perdente andrà ad affrontare l’altra perdente del confronto tra Pallavolo Versilia e Pallavolo Futura Terracina. Anche in questo caso, previste gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio. Chi ne verrà fuori vittoriosa potrà festeggiare la promozione; per la perdente un’ulteriore possibilità di guadagnarsi la promozione in una ulteriore fase successiva.

Più complicato, invece, il cammino delle seconde classificate; provare a conquistare il salto di categoria sarà arduo. Per seguirne meglio l’andamento, si rimanda al regolamento federale individuale con il seguente link: https://guidapratica.federvolley.it/campionati/b2_femminile_seconda_fase_2324.pdf/view

Anticipiamo che Caltanissetta inizierà il proprio Play-Off contro il Vesuvio Oplonti Volley di Boscotrecase (NA). Come per le prime classificate, previste gare di andata e ritorno più eventuale set di spareggio.

Retrocesse in serie C: Paola, Vibo Valentia, Com.fer Palermo e Catania Volley.