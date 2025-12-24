 Mille giocattoli donati, al Centro Buon Pastore si continua fino all’Epifania

Redazione

mercoledì 24 Dicembre 2025 - 12:40

Le iniziative solidali di Terra di Gesù a Messina per sostenere chi è in difficoltà economica. Merenda, musica e sorrisi per i più piccoli

MESSINA – “Il Trenino del Buon Pastore ha dimostrato ancora una volta il suo grande cuore, donando decine di giocattoli ai bambini meno fortunati. Questo gesto di solidarietà ha portato un sorriso sui volti di tanti piccoli, regalando momenti di gioia e speranza in un periodo spesso segnato da difficoltà e sfide.
Al Centro Buon Pastore, 150 bambini disagiati, seguiti da Terra di Gesù Odv, hanno festeggiato con Babbo Natale che ha donato i giocattoli, raccolti grazie al Trenino, giunto alla sesta edizione e che ha già superato quota mille. Una merenda, tanta musica, e sorrisi. Tutti insieme bimbi, genitori, volontari e associazioni che hanno sposato il progetto”. Così la realtà solidale presieduta dal medico Francesco Certo racconta la risposta dei messinesi.

Presenti Monsignor Cesare Di Pietro, vescovo Aausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, Fidapa Capo Peloro, Ammi Messina, Fondazione Aiutiamoli a vivere, Rotary club Stretto di Messina, liceo Ignatianum, padre Giovanni Amante, garante comunale per i diritti dell’infanzia.
“Un grazie particolare al panificio Natale Laganà e a Salvatore Vitanza, medico On The Road e amorevole Santa Claus”.
“Ma la generosità di questa iniziativa non si ferma qui: si continuerà fino all’Epifania, una data simbolico in cui si conclude il ciclo natalizio. Il prolungarsi di questa distribuzione permette a più famiglie di partecipare e di condividere momenti di gioia insieme, rendendo le festività non solo un periodo di regali, ma anche di speranza, solidarietà e unione tra le persone”, sottolinea Certo.
E non è ancora finita perché il 29 dicembre, sempre in via Calvi, ci sarà “Il Natale di tutti” un momento di condivisione con gli “amici” della Stazione Centrale. In conclusione il 3 gennaio “Tombolata” con gli ospiti della Casa della Misericordia che festeggerà il decimo anno di attività.

