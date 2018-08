"La Pineta di Calamona sfregiata da scaricatori abusivi: parco tra i rifiuti"

“Scaricatori abusivi hanno sfregiato le bellezze della pineta di Calamona, lungo la strada statale 113, direzione riviera nord del Comune di Messina. Al posto degli ombreggianti pini ci sono rifiuti, materiali inerti, materiale da costruzione che rovinano un posto in passato fiore all’occhiello per residenti e vacanzieri in cerca di frescura e sano relax”.

Il consiglieri della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo ha chiesto al sindaco Cateno De Luca, all’assessore all’Ambiente e all’assessore all’Arredo urbano “un sopralluogo nella Pineta” e “l’eliminazione dei detriti nel parco abbandonato”. Biancuzzo aggiunge che “i pochi alberi risparmiati dagli incendi boschivi stanno morendo. Non vengono potati da anni. Lo spazio è abbandonato a se stesso all’incuria di costruttori abusivi e persone senza scrupoli che scaricano la qualunque, inquinando l’ambiente, inquinando la vita”.

Il consigliere della VI Circoscrizione ricorda che “un tempo la Pineta di Calamona era considerata una sorta di paradiso terrestre: adesso regna degrado dove si trova spazzatura di vario tipo, materiale di cantiere, erbacce e rami secchi. L’edificio abbandonato, che si trova sotto i pini bruciati dall’incendio propagatosi il 30 giugno del 2017, 40 anni fa era un bar. Tutti venivano a sedersi sotto i pini ben curati che emanavano un odore gradevole, ombra e frescura, dove c’erano tavoli e sedie.

Da quando il bar ha chiuso – prosegue Biancuzzo - tutto è andato in rovina. Alcuni incivili non effettuano la raccolta differenziata e scaricano i sacchi pieni d’immondizia sotto gli alberi. E padroncini scaricano gli scarti nella pineta senza rispetto per la natura, aiutati dalla totale mancanza di illuminazione. E la fanno sempre franca. Questi non sanno che se vengono beccati dalle forze dell’ordine rischiano il sequestro del mezzo e vengono denunciati per inquinamento ambientale”.

Al sindaco viene chiesto di “intervenire autorevolmente sui responsabili del settore per eliminare tutta la spazzatura esistente e relativa scerbatura in tutta la Pineta di Calamona, per dare decoro al Parco e per evitare che qualche altro incendio bruci i pochi alberi che ancora resistono”.

All’ assessore all’ambiente si chiede “un sopralluogo per accertare il degrado che regna in questo bellissimo luogo, io stesso sarò lieto di accompagnarla” e all’assessore all’Arredo urbano “di intervenire per rinverdire lo spazio attraverso l’innesto di nuovi alberi di pino per restituire ai luoghi lo stato originario di spazio naturalistico”.