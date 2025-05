Amministrative. Milazzo, Lorenzo Italiano si ricandida a sindaco

Lorenzo Italiano, consigliere di minoranza a Milazzo, ha annunciato la ricandidatura alle prossime elezioni amministrative

MILAZZO – Il consigliere Lorenzo Italiano, già candidatosi alle scorse elezioni amministrative di Milazzo, annuncia di voler competere ancora per la guida della città. L’annuncio direttamente sui social, ad un anno di distanza dalle prossime elezioni che vedranno la città del Capo alle urne.

«Ogni cittadino Milazzese -ha scritto Italiano- occorre che si esprima liberamente e senza condizioni valutando, in piena libertà e con responsabilità, le scelte che determineranno il proprio futuro. Per questi motivi, con il solito entusiasmo e con la solita passione che mi accompagna da tantissimi anni nell’impegno sociale, valori condivisi con altri amici, insieme a voi verranno abbattuti i muri della diffidenza, della ipocrisia, della discordia, della cattiveria, dell’arroganza della gestione del potere e da qui getteremo le basi per un futuro diverso dove tutti si possono sentire vicini alle Istituzioni, costruiremo la casa della gente e dell’umiltà».

«Col nostro impegno e i nostri modi restituiremo serenità alle famiglie, agli esercenti e agli imprenditori» ha aggiunto Italiano, che annuncia le liste elettorali che lo sosterranno durante la prossima tornata elettorale: Gruppo consiliare Italiano Sindaco, AmiAmo Milazzo, Noi milazzesi, Liberi e Forti.