Ance Messina si rinnova: Irene Ricciardello è la nuova presidente

L'amministratore unico della Ricciardello Costruzioni eletta all'unanimità: è anche vicepresidente di Ance Sicilia

MESSINA – Irene Ricciardello, amministratore unico della Ricciardello Costruzione spa, è stata è stata eletta presidente dell’Associazione Costruttori di Messina con l’unanimità dei 203 voti espressi dall’assemblea. Ance Messina ha rinnovato le cariche sociali durante l’assemblea che si è svolta nell’auditorium della sede unica degli Enti Paritetici di Via Volta.

Ricciardello, classe 1975, recentemente eletta vicepresidente di Ance Sicilia con delega ai Lavori Pubblici, è stata scelta espressamente dalla base associativa in funzione unitaria, rappresentando la continuità con i precedenti due mandati, condotti da Pippo Ricciardello, fondatore di uno dei gruppi industriali edili più importanti della Sicilia, ma, nello stesso tempo, aprendo a una nuova fase nella governance dell’Ance Messina.

Irene Ricciardello: “Sfida stimolante”

“E’ una sfida stimolante ed impegnativa – ha dichiarato il presidente Ricciardello durante il suo discorso di ringraziamento – che ho l’onore e l’onere di sostenere partendo dalla base solida del voto unanime dell’Assemblea dei nostri associati. Raccolgo il testimone in un momento difficile per la categoria, nel quale si apre la concreta possibilità di realizzare un’opera epocale come il Ponte sullo Stretto, ma si devono anche utilizzare appieno le risorse del PNRR e avviare una serie di investimenti nelle infrastrutture, nella sicurezza del territorio, nel recupero edilizio e ambientale. Come Ance Messina dobbiamo farci ancora di più parte attiva per portare avanti le istanze della categoria, ma anche rendere operativo ed efficace il sistema paritetico territoriale nel campo della formazione, sicurezza e assistenza a imprese e operai, oltre a fare fronte comune con tutte le altre forze produttive per creare reali occasioni di sviluppo in tutta la nostra area metropolitana.”

Alberti tesoriere, rinnovato il Consiglio generale

È intervenuto all’Assemblea anche il Presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo, per sottolineare l’importanza dell’Ance nel contesto confindustriale in ambito non solo regionale, augurando ai nuovi organismi direttivi dei costruttori messinesi di poter continuare a crescere, operando in sinergia con tutto il comparto industriale siciliano. Giovanni Alberti sarà il nuovo Tesoriere, mentre i tre vicepresidenti sono Marisa Bonina (vicario), Antonio Gugliandolo e Giuseppe Travia. Questi, invece, i componenti il Consiglio generale, organo direttivo di Ance Messina: Giuseppe Anastasi, Francesco Barbitta, Emanuele Bonfiglio, Tindaro Calabrese, Salvatore Mangano, Franco Musumeci, Alessandro Opinto, Rosario Presti, Raffaele Puca, Antonio Traviglia e Rosalia Venuto. Come previsto dalle norme regolamentari di Ance Messina, durante la prima riunione del nuovo Consiglio Generale saranno anche rinnovate le rappresentanze datoriali all’interno di Cassa Edile e Opt Ente Scuola Edile-Sicurezza Messina, enti paritetici del sistema edile (Presidenti e membri degli organismi di gestione).