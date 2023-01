Anche per tutta la giornata di domani allerta "gialla" nel Reggino - Tempostretto

L'allarme sulle condizioni meteorologiche, rischio-temporali annesso, si fa più intenso: avviso di colore arancione sul resto del territorio regionale

REGGIO CALABRIA – L’ondata di maltempo sulla Calabria persevera; anzi, s’intensifica.

Confermatissima dunque anche per tutta la giornata di domani l’allerta “gialla” vigente per l’intera giornata odierna nel Reggino sul fronte del rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali.

Ma la morsa si stringe nella parte centrosettentrionale della regione, con un’allerta “arancione” sancita dalla Protezione civile regionale, che prevede moderata criticità sempre per rischio idraulico, per rischio idrogeologico e per rischio temporali sui versanti tirrenico settentrionale e centrosettentrionale.

