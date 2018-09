De Luca: "Abbatteremo i manufatti abusivi che danneggiano le nostre spiagge"

"Non adoro queste azioni forti ma la città deve comprendere che non tollero l’abusivismo di qualunque natura soprattutto quello che danneggia la comunità bloccando l’esecuzione di importanti e imponenti opere pubbliche". Lo ha detto il sindaco Cateno De Luca in riferimento all'abbattimento dell'ultimo manufatto abbattuto nell'area di cantiere del porto di Tremestieri.

"Tra poco - annuncia - si proseguirà con qualunque tipologia di manufatti che danneggia la nostra meravigliosa spiaggia e che in gran parte appaiono abusivi, con grande quantità di eternit su qualche manufatto nella zona nord".