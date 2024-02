Annunziata, il “degrado” nel parcheggio Asp tra sterpaglie ed eternit: si punta alla bonifica

Durante il question time, l'assessore Minutoli ha risposto al consigliere Carbone: "Ne stiamo parlando, bisogna rintracciare gli eredi dell'intestatario"

MESSINA – Un parcheggio chiuso, transennato, ma abbandonato in condizioni di vasto degrado che creano problemi sanitari e di sicurezza agli abitanti intorno. Accade, da tempo, in zona Annunziata, dove i residenti hanno alzato la voce tramite la V Municipalità. Dalla delibera di circoscrizione poi il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha presentato un’interrogazione all’amministrazione e ne ha discusso durante il question time in Consiglio comunale nel pomeriggio del 7 febbraio.

Carbone ha chiesto spiegazioni

Carbone ha introdotto l’argomento: “C’è un’area in stato di degrado, il parcheggio che dovrebbe essere di proprietà dell’Asp, poco sotto la rotonda centrale del Viale Annunziata. Ci sono lastre di eternit, sterpaglie, anche un deposito, ci sono evidenti problematiche di natura igienico sanitaria e problemi di sicurezza, perché il cancello risulta aperto h24 e all’interno ci sono anche dei cani che sembrano abbastanza pericolosi”.

Le parole di Minutoli: “Parleremo anche del futuro dell’area”

A rispondergli è stato l’assessore Massimiliano Minutoli, presente insieme al vicesindaco Salvatore Mondello e all’assessore Massimo Finocchiaro: “C’è stata una richiesta di interlocuzione dell’amministrazione con l’Asp per questa problematica, che riguarda una porzione di terreno all’interno di una particella Asp. Da un controllo della polizia municipale risulta essere un’area sottoposta a sequestro nel lontano 2008 proprio per la presenza di questi rifiuti e dell’uso improprio. L’intestatario di questo provvedimento è deceduto, era una persona anziana, ma ci sono gli eredi. Avevamo già parlato con il dottore Alagna, all’epoca responsabile dell’Asp di Messina. Poi con il dottor Sindoni, che però è andato in pensione, ora siamo in attesa di avere notizie. Non ci siamo fermati e abbiamo chiesto alla polizia municipale di fare ulteriori verifiche. L’area è ancora recintata e chiusa, stiamo cercando gli eredi e abbiamo chiesto un incontro ai vertici Asp per parlare del futuro non solo per le condizioni, ma anche per un possibile utilizzo della cittadinanza”.