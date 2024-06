Annunziata, lavori di scavo in vista e viabilità rivoluzionata

Terna Rete Italia chiede la chiusura alle auto del tratto tra via Rita Atria e via Trieste. Ma Eurospar e Centro Orchidea vogliono tutele

MESSINA – Novità all’Annunziata per la viabilità nel mese di luglio. La società Terna Rete Italia chiede la chiusura alle auto del tratto tra via Rita Atria e via Trieste, dall’8 luglio e fino ad agosto, in prossimità del Centro commerciale Eurospar per lavori di scavo elettrodotto. Per la realizzazione di una buca e di un cavo interrato, nel quadro dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi, l’impresa chiede d’interdire il passaggio alle macchine e di far passare a piedi tramite una passerella. Si tratta di lavori d’efficientamento energetico nel segno della nuova linea elettrica tra Sicilia e Calabria.

Tutto questo comporterà un cambiamento sostanziale per più di un mese, nella zona, con un’ordinanza ad hoc.

Sull’argomento si è svolta ieri una riunione tecnica con gli assessori Salvatore Mondello e Francesco Caminiti, il presidente della V Municipalità Raffaele Verso e rappresentanti di Terna. Era presente pure l’avvocato Gianfranco Scoglio, in rappresentanza dell’Eurospar e del Centro commerciale Orchidea, che potrebbero subire un danno nel periodo dell’interruzione.

Il legale di Eurospar e Orchidea chiede garanzie: “Ci sarà una chiusura di 45 giorni”

Sottolinea il vicesindaco Mondello: “L’ordinanza sarà fatta dal Comune quando saranno chiarite tutte le questioni tecniche”. E da parte sua rileva l’avvocato Scoglio: “Attendiamo un incontro con l’ufficio legale di Terna perché, a seguito dei lavori, le attività dovranno chiudere per circa 45 giorni. Abbiamo altresì richiesto il turno notturno per comprimere i tempi”.

Poi il rifacimento dell’asfalto in tutta l’Annunziata

Già è stato concesso il suolo pubblico a Terna per collocare un cavo interrato a 380 Kv nella zona del parcheggio est del viale Annunziata, via Ciaramita. In occasione dei nuovi lavori, verrà garantito l’accesso sia pedonale, sia carrabile ai fondi privati. A sua volta, il presidente della V Municipalità Raffaelle Verso ha chiesto e ottenuto dal Comune che, anche per i disagi subiti, l’Annunziata ottenga il rifacimento di tutto l’asfalto dal tratto interessato all’Annunziata bassa, con la sistemazione della rotatoria.