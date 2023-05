L'Anpi ricorda Peppino Impastato: "Ognuno porti un fiore alla sua lapide" - Tempostretto

Appuntamento nel giorno del 45esimo anniversario del suo assassino nella via a lui dedicata

MESSINA – L’Associazione nazionale partigiani d’Italia, comitato provinciale di Messina, vuole ricordare Peppino Impastato. Il 9 maggio ricorre, infatti, il 45esimo anniversario del suo assassinio e per questo l’Anpi dà appuntamento alle 17 dello stesso giorno, al quartiere Case gialle di Bordonaro, sotto la targa che lo ricorda.

Anpi: “Ricordo ancora vivo”

“Sono passati 45 anni ma la memoria di Peppino Impastato è viva – spiega l’associazione – Rimuovere gli ostacoli alla libera espressione dei diritti e della dignità della persona: così è scritto nella Costituzione e così si mosse Peppino Impastato. L’ostacolo era ed è la mafia, che calpesta diritti e dignità. Così a 45 anni dall’assassinio di Peppino, avvenuto il 9 maggio del 1978, il circolo messinese dell’Anpi invita tutti a ritrovarsi sotto la lapide della via che gli è stata intitolata a maggio del 2007. L’appuntamento è per martedì 9 maggio, alle 17, al quartiere Case gialle di Bordonaro, sotto la targa che segna l’inizio della strada. Ognuno porterà un fiore di campo da apporre alla lapide. All’iniziativa ha dato la sua adesione la Cgil, con il suo segretario generale Pietro Patti”.

“Ci si sposterà successivamente alla seconda targa della strada, quella che segna la fine di via Peppino Impastato – spiegano -. Si rinnova così anche quest’anno, con la presenza del labaro dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e un breve discorso di uno dei suoi esponenti e di un esponente sindacale, il ricordo del militante di Cinisi, “martire della mafia / onore della Sicilia” come si legge nella lapide. Questa è impreziosita da un bassorilievo che raffigura Peppino, opera dell’artista Tanino Mammano; un’opera d’arte alle Case gialle come non c’è nemmeno nel centro cittadino”. L’Anpi invita tutti e “deplora quanto avvenuto nei giorni scorsi a Torregrotta: qui è stata danneggiata la targa che ricorda Peppino Impastato nel largo a lui stesso intestato. Non si è a conoscenza se sia stato un incidente, ma è più probabile che si sia trattato di un atto vandalico. Non è la prima volta, purtroppo, che si registrano episodi del genere”.