Antico Vinaio sbanca a Napoli: dietro il successo anche il messinese Ivan Zappardino - Tempostretto

Numeri da capogiro per il marchio fiorentino, ora insieme al gruppo Percassi. L'apertura portata avanti dal brand manager messinese: "Esperienza incredibile"

NAPOLI – Un marchio internazionale ha conquistato Napoli e dietro il successo di un’apertura senza precedenti c’è anche un messinese. La società in questione è l’Antico Vinaio, celebre brand che con il suo motto, “Bada come la fuma”, da Firenze sta conquistando l’Italia e il mondo. Dopo le aperture in gran parte delle grandi città italiane e a New York e Los Angeles, il marchio fiorentino è sbarcato a Napoli, conquistandola. Un successo che parla messinese grazie a Ivan Zappardino, di cui vi avevamo raccontato la storia due anni fa e che dalla Rinascente è diventato poi brand manager della società nata dal sodalizio tra Antico Vinaio e il gruppo Percassi.

Ivan Zappardino: “Napoli primo store al Sud, ma non sarà l’ultimo”

“Mi occupo delle relazioni con il brand e dello sviluppo della rete vendita in Italia e in Europa – racconta Ivan Zappardino -. Attualmente abbiamo tre punti vendita nati da questa nuova società e abbiamo in progetto altre sei aperture entro la fine dell’anno prossimo. L’ultimo che è stato aperto è stato quello di Napoli che ha avuto un successo strepitoso. Tra l’altro è il primo store al Sud, perché finora erano tutti da Roma in su. Napoli è il primo ma non ultimo store al Sud Italia, isole comprese”.

L’accoglienza dei napoletani

Ivan racconta la magia di una città come Napoli: “Abbiamo fatto numeri incredibili, sia allo store sia con il delivery. I napoletani ci hanno accolto con un calore senza pari. I ragazzi di Napoli li ho assunti tutti io, uno per uno, dallo store manager fino all’ultimo della cucina. Sono molto orgoglioso e soddisfatto di questa squadra, sono ragazzi in gamba, disponibili e propensi al sacrificio, soprattutto perché sono legati al brand e all’idea che stiamo portando avanti, a ciò che stiamo facendo”.

L’obiettivo europeo

Ma Antico Vinaio e l’attività di Ivan Zappardino non si ferma qui: “Entro la fine del 2024 apriremo un nuovo store in Europa, il primo. Stiamo definendo la città e le modalità. Antico Vinaio è uno dei brand più conosciuti in Italia e con un grande impatto sui social. Tommaso Mazzanti è diventato un personaggio molto conosciuto e ha trasformato un’attività commerciale di famiglia, nata a Firenze in una bottega di cui era proprietario il padre, in un brand con un motto riconosciuto: Bada come la fuma, guarda come scotta, come brucia. Ora si parla di 15 punti vendita direttamente suoi e 3 con il gruppo Percassi. E la società è anche in America, con Joe Bastianich, con due negozi a New York, uno a Los Angeles e il prossimo, in apertura, a Las Vegas. Un’espansione internazionale non indifferente. Ora tocca all’Europa”.

Dalla Rinascente all’Antico Vinaio

Zappardino poi racconta il passaggio dalla Rinascente all’Antico Vinaio: “Ero già in una grande azienda e mi occupavo della gestione del settimo piano al Duomo, con un fatturato di decine di milioni di euro. Ma quando è arrivata l’occasione di poter prendere in mano un brand così importante come format in Italia e accompagnarlo in uno sviluppo all’estero mi è sembrato qualcosa di irripetibile e da non perdere”.

“Mi sono relazionato spesso con Tommaso Mazzanti – prosegue e conclude Ivan – che pur essendo un imprenditore di successo e un personaggio con centinaia di migliaia di follower su Instagram resta una persona semplice, piacevole e di grande cuore. Un vero piacere è lavorare con lui e con il gruppo Percassi, che non ha bisogno di presentazioni. Ci sono marchi importanti all’interno della holding. Basta pensare alla Kiko o all’Atalanta calcio e alla licenza di sviluppo-retail di marchi prestigiosi come Nike, Lego, Victoria’s secret e, per restare nel food, Starbucks”.