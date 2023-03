Apparecchia la tavola... e la marijuana, 31enne arrestato dai Cc - Tempostretto

Il pusher confezionava le dosi con 80 grammi di marijuana

MESSINA – Aveva la fedina penale macchiata il 31enne sorpreso dai Carabinieri a spacciare in casa. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo il ritrovamento, nella sua abitazione nel rione Minissale, di 80 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi da spacciare.

Sospettando che l’uomo continuasse a spacciare, i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione, trovando la marijuana sparsa sul tavolo della cucina, dove c’erano anche un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

La droga, inviata al RIS Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata insieme a tutti gli strumenti per il confezionamento. Il 31enne è stato arrestato, in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.