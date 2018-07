"Denaro, risparmi e credo cristiano". Alle 19 dibattito all'Arcivescovado

Oggi alle 19, a Messina, presso i Chiostri di Santa Maria all'Arcivescovado, si terrà un dibattito dal titolo: “Denaro, Risparmi e Credo Cristiano”.

Si analizzerà la compatibilità tra fede e finanza alla luce del Vangelo e dei Documenti della Chiesa.

L'evento è promosso dalla consulente finanziaria Rossella Presto in sinergia con l'Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali ed il Lavoro e l'Associazione Aura.

Dopo i saluti della presidente di Aura, Francesca Mangano, interverranno: Rossella Presto e Padre Sergio Siracusano, direttore dell'Ufficio per i Problemi Sociali ed il Lavoro. L'incontro sarà moderato da Marco Grassi.

L'iniziativa vuole essere un primo incontro di un cammino di formazione finanziario e cristiano per favorire il cittadino a ben valutare le proprie scelte economiche e lavorative. Questo primo appuntamento si svolge nella memoria del patriarca San Benedetto, il cui motto era per l'appunto: “Ora et Labora”.