Architettura Liberty. A Messina due giorni alla scoperta della città - Tempostretto

Venerdì pomeriggio convegno, sabato mattina giro liberty floreale

In occasione della giornata mondiale dell’Art Nouveau, si sono tenute manifestazioni in tutto il mondo ed in particolare in molte città d’Europa e d’America. Legambiente Sicilia ha organizzato iniziative importanti sul Liberty siciliano, che si sono tenute a Palermo, Caltagirone, Ispica e Barcellona.

A Messina Legambiente dei Peloritani, in collaborazione con il CTS (Comitato Tecnico Scientifico di Legambiente Sicilia) e con l’Assessorato alla Cultura di Messina, ha organizzato una due giorni.

Venerdi 16 giugno alle 16.30 al Palacultura Convegno sul Tema: “L’architettura liberty a Messina – Gli echi del modernismo in riva allo Stretto: tra floreale, liberty ed eccentricità neo eclettiche”. Relatore sarà l’arch. Carmelo Celona del Comitato Scientifico Legambiente Sicilia. Interverranno il sindaco Federico Basile, gli assessori Salvatore Mondello ed Enzo Caruso e il presidente dell’Ordine degli architetti, Pino Falzea e il dott. Gianfranco Zanna di Legambiente Sicilia e presidente di Salvalarte Sicilia; modererà l’ing. Enzo Colavecchio, presidente di Legambiente dei Peloritani.

Sabato 17 giugno Tour del liberty-floreale lungo la magica riviera dello Stretto, dal Palazzo della Dogana al Palazzo del Governo fino a Villa Garnier. Con raduno alle ore 9 in Piazza Antonello; la prima parte del tour si svolgerà con corriera panoramica lungo la riviera fino alle ore 10,15 circa; la seconda parte sarà una passeggiata a piedi da Piazza Unione Europea fino all’edificio della dogana.