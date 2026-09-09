Arcieri dei Nebrodi, Mattia Armao oro ai campionati italiani targa

Ottime le prove di due giovani di Torrenova: Armao vince nella categoria Arco Nudo Ragazzi, Sgrò chiude decima nell'Arco Compound Allieve

TORRENOVA – Un successo per un atleta della provincia di Messina e tesserato con la società Arcieri dei Nebrodi. Il giovane arciere Mattia Domenico Armao si laurea campione italiano ai 64° Campionati Italiani Targa di Canegrate: dopo le 72 frecce di qualifica, Mattia ha conquistato il titolo italiano nella categoria “Arco Nudo Ragazzi Maschile” con 657 punti, chiudendo al primo posto della classifica.

Gli “Arcieri dei Nebrodi” stanno dimostrando di avere talento, passione e determinazione, diventando protagonisti sia individualmente che a squadre. Oltre a Mattia infatti va segnalata, sotto la guida attenta dei tecnici Roberto Patroniti e Lenzo Pia Carmela, Helena Sgrò che conquista il 10° posto nella categoria Arco Compound – Allieve Femminile. Risultati importanti, che rendono orgogliosi la società, il campionato italiano era già un traguardo da festeggiare ma gli Arcieri dei Nebrodi puntano già al prossimo bersaglio.