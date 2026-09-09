 Dal 14 settembre la nuova stagione del Cineforum Orione a Messina

Dal 14 settembre la nuova stagione del Cineforum Orione a Messina

Redazione

Dal 14 settembre la nuova stagione del Cineforum Orione a Messina

mercoledì 09 Settembre 2026 - 15:30

Appuntamento al cinema Lux: 10 visioni al 63esimo anno di attività

MESSINA – Dal 14 settembre, il Cinema Lux di Messina torna ad accendere lo schermo con una nuova stagione di cinema, incontri e storie da condividere sul grande schermo. Una selezione di film dal mondo, grandi interpreti, cinema d’autore e voci dal passato: 10 appuntamenti nel segno del cinema di qualità e della tradizione del Cineforum Orione, al suo 63esimo anno di attività nella celebre sala in via Largo Seggiola isolato 168.

Si parte lunedì 14 settembre con “Appuntamento a Land’s End” di Gillies MacKinnon, con Timothy Spall.
E poi, fino a novembre: La scelta di Joseph, Miroirs No. 3 – Il mistero di Laura, L’isola dei ricordi, Lady Nazca – La signora delle linee, Father Mother Sister Brother, La mia famiglia a Taipei, Homebound – Storia di un’amicizia in India, À son image e un appuntamento speciale con il Festival dei Circoli del Cinema.

Per informazioni si può visitare il sito internet dell’associazione.

Abbonamento ordinario: €25 per l’intero ciclo di film. Ingresso singolo: €7. Riduzioni disponibili per tesserati, junior e senior.

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