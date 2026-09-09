Messina. Nasce Supporto Genitorialità, “è possibile separarsi con rispetto”

Un'associazione al servizio di genitori, figli e famiglie. Il sostegno del Garante Amante e gli incontri con il sindaco Basile e l'assessora Calafiore

MESSINA – “Un’équipe multidisciplinare per promuovere ascolto, prevenzione del conflitto, bigenitorialità e tutela dei minori

Prende ufficialmente forma Supporto Genitorialità Aps, associazione di promozione sociale nata con l’obiettivo di offrire ascolto, orientamento e sostegno ai genitori, con una particolare attenzione alla tutela dei figli e alla prevenzione delle conseguenze che il conflitto familiare può avere sui minori. È possibile separarsi con rispetto, dialogare, collaborare e continuare a essere genitori, anche quando non si è più una coppia. Questo è il messaggio che vogliamo continuare a diffondere: costruire una cultura della genitorialità responsabile, della mediazione e della tutela dei minori”. Così viene annunciata l’iniziativa a Messina, con un sostegno gratuito alle persone. Iniziativa che ha ricevuto il plauso e la condivisione in video su Instagram di Giovanni Amante, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina. E oggi c’è stato l’incontro dei responsabili dell’associazione con il sindaco Federico Basile, in vista di un confronto successivo con l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore.

Fa sapere l’associazione: “La firma dello Statuto segna l’avvio di una nuova fase di un progetto che, già da tempo, porta avanti attività di informazione e sensibilizzazione attraverso i canali social e il sito internet, affrontando con un linguaggio semplice e accessibile temi legati alla separazione, alla bigenitorialità, alla comunicazione familiare e al benessere emotivo dei figli.

Alla base dell’associazione c’è un approccio multidisciplinare”.

Tra i temi la bigenitorialità, la prevenzione del conflitto familiare, la centralità del minore

L’équipe di Supporto Genitorialità Aps è composta da Alessandro La Torre, presidente e fondatore; dall’avvocata Paola Barbaro, per l’area legale e della tutela dei minori; da Maria Grazia Scoglio (nella foto), assistente sociale, mediatrice familiare e coordinatrice genitoriale; da Maria Grazia Longo, psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale, con esperienza nell’età evolutiva e adolescenziale; e da Giovanni D’Ignoti, pedagogista e coach, anche nell’ambito della collaborazione con Relazioniamo Aps.

“L’obiettivo è costruire progressivamente una rete capace di offrire alla comunità strumenti di informazione, prevenzione e orientamento, aiutando i genitori a individuare i percorsi e le figure professionali più adeguate alle diverse situazioni.

Tra i temi centrali del progetto figurano la bigenitorialità, la prevenzione del conflitto familiare, la centralità del minore, la comunicazione tra genitori separati, il conflitto di lealtà e, più in generale, la necessità di aiutare le famiglie a mantenere, anche dopo la fine della coppia, una relazione genitoriale il più possibile responsabile e collaborativa”, viene evidenziato.

L’intenzione è “consolidare la rete dei professionisti, sviluppare collaborazioni con realtà associative, istituzioni e servizi del territorio e creare occasioni concrete di confronto, informazione e sostegno rivolte a genitori e famiglie”.

Per informazioni mail supportogenitorialita.messina@gmail.com.