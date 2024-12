Arriva la first lady Jill Biden, Gesso sarà blindata

Messina. L'ordinanza viabile, dal 2 al 4 dicembre, dopo un tavolo tecnico a Palazzo Zanca

MESSINA – L’evento è top secret solo nell’albo pretorio del Comune di Messina per ovvi motivi di sicurezza. Ma tutti ne sono a conoscenza, ormai. Salvo sorprese, mercoledì 4 dicembre è attesa a Gesso la first lady degli Stati Uniti Jill Jacobs Biden, alla scoperta delle sue radici messinesi. Il nonno paterno, Domenico Giacoppo, emigrò negli Stati Uniti nel 1900 e poi il cognome si è trasformato in Jacobs. Du conseguenza, l’amministrazione comunale, mantenendo il riserbo sul motivo, ha disposto un’ordinanza viabile, valida dalle 20 del 2 alle 15 del 4 dicembre, “in occasione di un evento nel villaggio di Gesso”. Il tutto in seguito a un tavolo tecnico a Palazzo Zanca del 28 novembre.

Ordinanza viabile a Gesso

Ecco l’ordinanza del 29 novembre: “Dalle ore 20,00 del 02/12/2024 alle ore 15,00 del 04/12/2024 il dirigente del dipartimento Servizi manutentivi ordina di istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in tutta l’area di piazza S. Antonio Abate del villaggio Gesso, con la collocazione di idonea segnaletica stradale;

dalle ore 14,00 del 03/12/2024 alle ore 15,00 del 04/12/2024, istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nelle seguenti strade del villaggio Gesso, con la collocazione di idonea segnaletica stradale:

a tutta l’area di piazza Castello;

b ambo i lati di via Belvedere;

c ambo i lati di via c.da Castello;

d ambo i lati di via Madona delle Grazie;

e ambo i lati di via Milazzo.

Dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 04/12/2024, istituire il divieto di transito nelle seguenti strade del villaggio Gesso, con la collocazione di idonee barriere:

a via Madonne delle Grazie;

b via Milazzo;

c piazza Castello;

d via Belvedere;

e via c.da Castello”.

Ed ecco un’integrazione del 30 novembre rispetto all’ordinanza del 29: “Dalle ore 14,00 del 03/12/2024 alle ore 15,00 del 04/12/2024, istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati, nelle seguenti strade del villaggio Gesso, con la collocazione di idonea segnaletica stradale:

a. via Panarea;

b. via S. Sebastiano;

c. via Onofrio Gabrieli, nel tratto compreso tra via S. Sebastiano e piazza S. Antonio Abate;

d. strada da piazza Castello a S.S. 113, direzione cimitero (continuazione di via Belvedere

fino ad intersezione con la S. S. 113 lato cimitero).

Dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 04/12/2024, istituire il divieto di transito nelle seguenti strade del villaggio Gesso, con la collocazione di idonee barriere:

a. via Panarea;

b. via S. Sebastiano;

c. via Onofrio Gabrieli, nel tratto compreso tra via S. Sebastiano e piazza S. Antonio

Abate;

d. strada da piazza Castello a S.S. 113, direzione cimitero (continuazione di via Belvedere

fino ad intersezione con la S. S. 113 lato cimitero)”.

