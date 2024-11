Gesso aspetta la first lady Jill Biden, i nonni erano messinesi

Da Giacoppo a Jacobs con il trasferimento negli States del nonno paterno. Ora c'è fermento in attesa della visita

MESSINA – Bocche cucite a Palazzo Zanca. “Ordini superiori”. Ma l’attesa è grande. Jill Jacobs Biden visiterà, salvo imprevisti, Gesso, il villaggio dei suoi nonni. La first lady degli Stati Uniti, probabilmente senza Joe Biden ma si attendono aggiornamenti, sarà a dicembre nel Messinese alla scoperta delle sue radici messinesi. Il nonno paterno, Domenico Giacoppo, emigrò negli Stati Uniti nel 1900 e poi il cognome si è trasformato in Jacobs. La nipote è nata nel 1951 ad Hammonton, nel New Jersey, e ha sposato Biden nel 1977. Ed è insegnante, scrittrice e impegnata in organizzazioni no profit. Prima ha assunto il ruolo di seconda firt lady, come moglie del vicepresidente per otto anni, e poi first lady fino all’insediamento nel 2025 di Donald Trump.

Da Raissa e il Papa al sogno nasitano di Lady Gaga ma intanto fervono i preparativi a Gesso

Tra sopralluoghi a Gesso e contatti al Comune, con l’assessore alla Sicurezza urbana Roberto Cicala, fervono i preparativi. E si attende di sapere la data di dicembre. Vengono in mente le visite messinesi di Karol Wojtyla, Papa Giovanni II, a Cristo Re, l’11 giugno 1988, e di Raissa Maksimovna Gorbaciova al Duomo il 30 novembre 1989. E chissà che un giorno anche Lady Gaga riscopra le sue radici Germanotta e faccia una sorpresa al paese di Naso.

Immagine dalla pagina Instagram di Jill Jacobs Biden.