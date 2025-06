“Arriva l’estate e a Tono torna la discarica abusiva di rifiuti”

Cattivi abitudini che non cambiano

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “E io ancora faccio la differenziata! Da anni lo stesso problema nella ridente località balneare di Tono al Km.18 della SS 113 dir. E non posso mandare la puzza adesso con 30 gradi….”-

Un altro lettore, evidenziando la stessa situazione, ha commentato: “Lo spettacolo è ricominciato, la lordia dei messinesi non manca mai”.

In effetti Tempostretto si è occupato della problematica anche la scorsa stagione estiva, chiedendo delucidazioni alla presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato. L’amministratrice allora dichiarò che avrebbe chiesto alla polizia municipale di verificare le utenze Tari nella zona. A quanto pare, infatti, la discarica illegale si creerebbe per il fatto che diverse famiglie non registrano le seconde case ai fini Tari e non possono, perciò, essere serviti dal porta a porta. Sembrerebbe, poi, che alcuni nuclei familiari regolarmente censiti, non possono usufruire del porta a porta perché i mezzi di Messina Servizi non sarebbero in condizione di raggiungere le loro abitazioni a causa delle strade troppo strette. Questo aspetto, però, non li esime dal conferire i rifiuti secondo il calendario stabilito e non in maniera indifferenziata.