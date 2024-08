Tono, continua l’abbandono illegale dei rifiuti

I residenti costretti a trascorrere le vacanze con la puzza della spazzatura

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Bellissimo panorama del dopo Ferragosto messinese, vanto della nostra comunità (km.18 SS.113 dir.). Il signor sindaco che ne pensa?”.

La foto che ci è stata inviata mostra una discarica di rifiuti che ci è stata già segnalata il mese scorso. I residenti sostengono di avere sottoposto la questione alle istituzioni competenti, tra cui Comune e Messina Servizi. Purtroppo la situazione non è cambiata.

Non è affatto piacevole trascorrere le vacanze con la puzza dei rifiuti

In effetti passare le vacanze in quelle condizioni non è piacevole. Spesso si è costretti a chiudersi in casa per difendersi dalla puzza della spazzatura abbandonata. Il problema sarebbe legato al fatto che diverse famiglie non registrano le seconde case ai fini Tari e non possono, perciò, essere serviti dal porta a porta, con il conseguente conferimento illecito dei rifiuti. Inoltre sembrerebbe che alcuni nuclei familiari regolarmente censiti, non possono usufruire del porta a porta perchè i mezzi di Messina Servizi non sarebbero in condizione di raggiungere le loro abitazioni a causa delle strade troppo strette.

Sul tema abbiamo chiesto chiarimenti alla presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, che si è così espressa: “Chiaramente si tratta di una discarica con materiale indifferenziato. Chiederò alla polizia municipale di verificare le utenze Tari nella zona. In alcuni casi dove non è possibile accedere per motivi di sicurezza o in situazioni specifiche (dove ci sono strade private), come da regolamento comunale, effettuiamo il porta a porta di prossimità. Tale servizio comporta comunque l’esposizione dei mastelli e il conferimento corretto dei rifiuti. Nel caso specifico della segnalazione, basta guardare i diversi sacchetti per notare che c è materiale non differenziato. Giro subito alla polizia municipale”.