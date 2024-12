Articoli promozionali: come farsi un’ottima pubblicità

Redazionale

Si dice spesso che la pubblicità è l’anima del commercio, ma ciò che spesso molti sottovalutano è la grande varietà di opportunità che offre il mondo della pubblicità. Ci sono tanti modi diversi per farsi promozione. C’è chi ad esempio opta per i classici spot, da trasmettere in radio e tv, e chi preferisce acquistare spazi sui giornali. Ci sono anche aziende che hanno compreso il valore di Internet, e si stanno impegnando sia nel posizionamento sui motori di ricerca che nella creazione di campagne sui social media.

In questo articolo vogliamo parlarvi degli articoli promozionali, che rappresentano la soluzione ideale per creare un vero rapporto di fidelizzazione con la propria clientela. Acquistare degli articoli promozionali oggi è molto semplice, grazie ad aziende come Giffits .

Le caratteristiche degli articoli promozionali

Gli articoli promozionali devono in primis essere personalizzati. Di solito ci si stampa sopra il logo della propria azienda, così da renderli immediatamente riconoscibili. Oltre al logo si possono aggiungere altre informazioni, come ad esempio un indirizzo e-mail o un numero di telefono. In questo modo quando il cliente avrà di nuovo bisogno di voi saprà come contattarvi senza perdere tempo.

Noi consigliamo di optare per degli articoli che siano in linea con la vostra attività. Ad esempio chi ha un’agenzia di viaggio potrebbe regalare dei gadget utili durante le vacanze.

L’utilità è il secondo principio da seguire. Meglio regalare al cliente qualcosa che possa essere usato concretamente. Un omaggio utile è apprezzato molto di più.

Opzioni tecnologiche

Tra gli articoli promozionali che hanno maggiore effetto sul cliente ci sono quelli legati alle nuove tecnologie. Un buon esempio sono le chiavette USB, grazie alle quali i clienti possono archiviare file e dati di ogni genere.

Un’altra opzione è rappresentata dalle powerbank. I nostri smartphone sono diventati degli assistenti a dir poco indispensabili. Non servono solo a telefonare, ma si usano per fare foto, per lavorare, per navigare in Internet e per molto altro. Una powerbank può rivelarsi davvero fondamentale, perché permette di ricaricare la batteria in ogni situazione.

Articoli da usare tutti i giorni

I prodotti tecnologici non sono gli unici adatti a diventare degli articoli promozionali. Ci sono molti oggetti che si usano nella vita di tutti i giorni che potrebbero essere dei gadget perfetti. Le classiche penne sono un valido esempio. Il mondo va verso una progressiva digitalizzazione, ma abbiamo ancora il bisogno di scrivere. Una penna può essere un buon omaggio: basso costo e sicura utilità.

Lo stesso vale per altri prodotti, come le mug da caffè, con cui i clienti possono fare colazione. Se volete acquistare un lotto di articoli promozionali di questo genere troverete sicuramente ciò che fa al caso vostro.

Cambiare con le stagioni

Potreste scegliere quali articoli promozionali acquistare in base alla stagione. Il periodo natalizio è un’ottima occasione per offrire degli omaggi ai propri clienti, augurando loro delle buone feste e celebrando l’arrivo del nuovo anno. È un periodo di nuovi inizi, e per un cliente è importante sapere di poter fare affidamento su una azienda che tiene a lui.