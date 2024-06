Asili nido, in arrivo a Messina 661 posti in più

Gli interventi del nuovo Piano riguardano anche diversi centri della Provincia. Il plauso della senatrice Bucalo

Il nuovo Piano per gli asili nido promette 661 nuovi posti, spalmati su 17 amministrazioni comunali in tutta la provincia di Messina, per interventi che andranno dalla riconversione all’ampliamento di strutture già esistenti, fino alla costruzione di nuove strutture (vedi tabella allegata sotto).

Lo rende noto la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo: “Il nuovo piano e cui graduatorie sono state appena pubblicate, rivoluziona la gestione dei servizi per l’infanzia, soprattutto alle nostre latitudini, imprimendo una svolta in un servizio essenziale per le famiglie. Obiettivo, pienamente centrato da parte del Governo Meloni e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, quello di superare il divario tra il Nord e il Sud del Paese permettendo a quei comuni che si trovano al di sotto della soglia del 33 per cento di copertura di asili nido di colmare il gap, offrendo un servizio che sia uniformato al resto d’Italia e gettando le basi per la copertura nazionale del 45 per cento entro il 2030 per l’intero Paese. Un atto di grande responsabilità, frutto di un grande lavoro di Fratelli d’Italia, che dimostra grande attenzione verso le esigenze dei cittadini e delle famiglie in particolare, che spesso faticano a gestire i piccoli da zero a due anni, per il quale non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione.”