Asp, le sfide del neo commissario Cuccì: “Più attenzione alla qualità delle cure e ai territori”

Sottolineata l'urgenza di affrontare le gravi problematiche legate alla carenza di personale

Il neo commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Messina, Giuseppe Cuccì, si appresta ad affrontare con determinazione le sfide che caratterizzano il complesso panorama sanitario della provincia. Consapevole della vastità e delle specifiche esigenze territoriali dell’Asp di Messina, Cuccì si impegna a garantire un’attenzione mirata e inclusiva a tutte le realtà presenti sul territorio.

Cuccì ha sottolineato l’urgenza di affrontare le gravi problematiche legate alla carenza di personale e all’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. “La direzione adotterà i provvedimenti necessari per garantire equità nell’accesso alle cure e per assicurare che i Livelli essenziali di assistenza (Lea) siano rispettati”, ha dichiarato il commissario. “Ci concentreremo soprattutto sulle aree disagiate, senza però trascurare di valorizzare le eccellenze già presenti sul territorio”.

Cuccì ha anche espresso la volontà di avviare un dialogo costruttivo con i sindaci, riconoscendoli come fondamentali portatori delle esigenze sanitarie della comunità. “La collaborazione con le organizzazioni sindacali sarà cruciale per garantire i diritti dei lavoratori e per raggiungere gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi”, ha aggiunto. Il nuovo commissario ha programmato una serie di visite nei presidi ospedalieri dell’Asp, con particolare attenzione alle realtà più critiche e marginali, come l’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, i Servizi Sanitari delle Isole Eolie, le aree montane interne rappresentate dal presidio ospedaliero di Mistretta e il reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina.

Infine, Cuccì ha voluto ringraziare il direttore uscente, sottolineando il suo apprezzamento per il lavoro svolto e per l’accoglienza ricevuta. “Sono pronto a mettermi subito al lavoro – conclude il commissario – per assicurare che l’Asp di Messina continui a garantire servizi sanitari di qualità a tutti i cittadini”. (Carmelo Caspanello)