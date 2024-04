La rete arancione non cancella il degrado e non evita del tutto il pericolo per i passanti

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “E questo non lo vede nessuno? Viale P. Umberto quasi di fronte alla clinica Cristo Re. Da circa 2 mesi così”.

La balaustra è davvero ridotta male. L’onnipresente rete arancione non è sufficiente a coprire il degrado e, soprattutto, a scansare del tutto il pericolo per i passanti. Serve un intervento tempestivo.