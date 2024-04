Messina. Collegio Sant’Ignazio, iscrizioni aperte, “la scelta più importante”

Redazionale

Le proposte formative e didattiche offerte dal Collegio Sant’Ignazio di Messina provengono dalla consapevolezza della valenza educativa di tutte le discipline e attività offerte, derivanti dall’esperienza di Ignazio di Loyola. Il Paradigma Pedagogico Ignaziano, adottato dal Collegio Sant’Ignazio, con le dinamiche e regole che scandivano la vita delle scuole della Compagnia di Gesù, è sempre valido nelle sue intuizioni metodologico-didattiche, in linea con la riflessione pedagogica odierna. I cinque momenti salienti del metodo sono sintetizzabili dalle parole chiave: Contesto, Esperienza, Riflessione, Azione, Valutazione.

Nello svolgersi del percorso scolastico ed educativo, gli allievi diventano così il centro del processo formativo, protagonisti via via consapevoli della loro crescita. Essi sono oggetto di quella cura personalis che si realizza, da parte degli educatori, attraverso l’attenzione alla singola persona, nelle sue caratteristiche e nei suoi bisogni formativi, nella scelta ottimale dei mezzi educativi e nella creazione di un ambiente che facilitino l’apprendimento e la comunicazione. Il docente svolge il ruolo di mediatore culturale, di guida e, attraverso lo stile tutoriale, accompagna l’alunno nel processo di crescita, sostenendone la capacità di impegno.

Il Collegio si pone l’obiettivo di formare giovani donne e uomini competenti, coscienziosi, profondi, compassionevoli e impegnati. Quindi responsabili, creativi, solidali e intraprendenti. Elementi caratterizzanti sono la tutoria; la cittadinanza globale intesa come dimensione di apertura verso il mondo e come servizio in collaborazione con gli altri; un’attenzione approfondita alle tecnologie in un mondo che si configura sempre più interconnesso, globale e dinamico; la pastorale, strumento di formazione integrale della persona che consideri l’aspetto spirituale e religioso come parte integrante di tutto il cammino educativo; l’impegno programmatico per l’inclusione per gli alunni con disabilità certificate, difficoltà specifiche di apprendimento e bisogni educativi speciali, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Punto di forza del Collegio è la continuità educativa e didattica tra i diversi livelli scolastici, propone infatti un ciclo di studi completo garantendo una progettazione disciplinare verticalizzata.

Sono infatti attive la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I Grado e la Scuola Secondaria di II Grado con i licei Classico, delle Scienze Umane, Scientifico, Scientifico con curvatura Biomedica, Scientifico Sportivo e da quest’anno il nuovissimo Made in Italy che consente di approfondire lo studio dell’economia e del diritto, dedicando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali e all’analisi degli scenari storici, geografici, artistici e culturali che sono alla base del tessuto produttivo del nostro Paese.

Oltre agli elementi caratterizzanti precedentemente citati, il curriculum d’Istituto è ulteriormente arricchito da progetti che riguardano l’accoglienza e l’orientamento, le lingue straniere, l’informatica, lo sport e la musica.

Le attività di accoglienza e orientamento mirano ad accompagnare l’inserimento degli alunni nelle scuole dei tre ordini, favorendo la conoscenza di sé e della nuova realtà che dovranno affrontare.

Il percorso linguistico è programmato verticalmente, coprendo l’intero percorso scolastico. Si arricchisce di ulteriori ore di lezione in lingua nell’orario curricolare, con l’utilizzo di un laboratorio linguistico dotato di strumenti informatici e multimediali, la presenza di docenti madrelingua inglese, e la preparazione agli esami di certificazione europea in ogni ordine di scuola, con possibilità di esperienze e interazioni con altre realtà nazionali e internazionali attraverso gemellaggi anche di Rete ed una vasta offerta di corsi extrascolastici e opportunità culturali.

Coerentemente con la promozione dello sviluppo integrale della persona, valorizza la formazione sportiva nella dimensione corporea, nei suoi aspetti affettivi, espressivi e sociali, attraverso la qualificazione delle attività motorie e fisiche con laboratori di tennis, karate, ginnastica, calcio, pallavolo, danza moderna, basket e scherma.

Da un punto di vista informatico, la scuola è ufficialmente entrata nella modalità 4.0 con l’utilizzo nelle attività curriculari, oltre agli strumenti informatici tradizionali, dei Visori VR StandalOne di ClassVR. Il Collegio Sant’Ignazio è risultato inoltre conforme ai requisiti per la prevenzione e contrasto del bullismo.

VIDEO