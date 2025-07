Asp Messina. Inaugurato il Centro per la dipendenza da crack

Cure psicologiche, psicoterapeutiche e riabilitative, ma anche farmacologiche, con trattamenti intensivi e Stimolazione Magnetica Transcranica

Un nuovo Centro per curare la dipendenza da Crack e altre dipendenze è stato inaugurato nei locali dell’ex Dermoceltico di Messina. Offriremo una gamma di terapie psicologiche, psicoterapeutiche, e riabilitative innovative”. Così la Direzione Strategica dell’Asp di Messina composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi.

“Questo centro non solo risponde ad un’importante domanda di assistenza ed a un grave problema sociale, – continua la Direzione Strategica – ma rappresenta anche l’impegno dell’Asp nella promozione della salute mentale e nel supporto ai cittadini in difficoltà”.

Il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Pippo Rao, ha evidenziato “l’importanza della integrazione degli interventi con lo scopo di utilizzare sia approcci psicologici che farmacologici per affrontare le problematiche legate alle dipendenze, oltre che interventi riabilitativi di tipo psico sociale attraverso l’utilizzo dei Budget di Salute ed il coinvolgimento della famiglia e della rete sociale e comunitaria. È fondamentale pianificare percorsi di cura personalizzati che includano: interventi psicologici, come la terapia cognitivo-comportamentale, per aiutare i pazienti a comprendere e modificare i comportamenti che diventano molto problematici, Interventi Terapeutico-riabilitativi e pedagogico-riabilitativi. Previsto anche un sostegno Farmacologico per l’integrazione di trattamenti per alleviare i sintomi di astinenza e ridurre il desiderio di consumo. Ci saranno poi anche percorsi di degenza per percorsi intensivi, dove i pazienti possono ricevere assistenza continua in un ambiente protetto, facilitando il processo ed il percorso di cura. Elemento importante sarà anche l’utilizzo della Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) un sistema innovativo che utilizza campi magnetici per influenzare l’attività cerebrale e intervenire sulle dipendenze”.

Il Centro sarà gestito dal Serd del Dsm (Servizio per le Dipendenze Patologiche) dell’Asp tramite la dirigente responsabile Linda Di Blasi.

“Offriamo supporto per affrontare le dipendenze, con programmi specifici e mirati – aggiunge Pietro Russo, direttore Serd dell’Asp di Messina -. È fondamentale che ci sia una sinergia tra le istituzioni sanitarie, servizi sociali e forze dell’ordine per fornire un approccio completo poiché c’è la necessità di una maggiore consapevolezza e interventi anche preventivi per affrontare la questione”.