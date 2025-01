Asp Messina, progetti finanziati con 30 milioni. Ecco cosa si farà

Lavori negli ospedali di Taormina, Milazzo e Barcellona e nei Distretti sanitari di Patti e Sant'Agata Militello

Migliorare ed integrare gli strumenti e i servizi digitali, migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria e più in generale fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide sanitarie a lungo termine, creando sistemi sanitari più forti, più resilienti e più accessibili.

Sono gli obiettivi di proposte progettuali dell’Asp di Messina, che hanno ottenuto un finanziamento da 30 milioni di euro sui fondi Pr Fesr 2021/2027 azioni 4.51 e 4.52.

La prima linea di finanziamento è di 22 milioni 361mila euro, previsti per i seguenti lavori: la realizzazione di un parcheggio con annessa elisuperficie a servizio dell’ospedale di Taormina; la fornitura di servizi per l’attuazione del progetto di Equità dell’Assistenza nelle cure primarie; i lavori di demolizione e ricostruzione e di parziale recupero conservativo dell’ex ospedale Vaccarella di Milazzo, a sede di Direzione strategica e attività formative; i lavori di ristrutturazione di un’immobile sito a Lipari in via Professore Carnevale, da adibire a foresteria; i lavori di miglioramento sismico al Distretto Sanitario di Sant’Agata Militello, lavori di miglioramento sismico al Distretto Sanitario ex Inam di Patti.

Con la seconda linea di finanziamento, sono stati richiesti 7 milioni e 300mila euro per il potenziamento della rete ospedaliera regionale e la digitalizzazione. Tra i lavori che verranno eseguiti un Dea virtuale, con la costruzione di una rete di teleconsulto/televisita in emergenza-urgenza mediante il supporto dei dipartimenti emergenza accettazione aziendali di primo livello; i lavori di ristrutturazione del blocco operatorio, posto al secondo piano dell’ospedale di Milazzo e quelli del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Barcellona.