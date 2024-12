Ast, le tessere per anziani del servizio gratuito extraurbano in consegna da lunedì

Si potranno ritirare da domani, 23 dicembre: ecco dove e quando

MESSINA – Si potranno ritirare da lunedì 23 dicembre le le tessere per anziani del servizio trasporto gratuito extraurbano AST, per l’anno 2025. A comunicarlo è stato il servizio Politiche sociali del dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese. La consegna delle tessere sarà effettuata presso il front – office del dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese (servizio Politiche Sociali), sito in Piazza della Repubblica n. 40 – Palazzo Satellite, al piano terra, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12, martedì e giovedì, dalle 15 alle 16.30.