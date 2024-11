Aste giudiziarie su Tempostretto. Immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA ANGELO MUSCO, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – piena ed esclusiva proprietà di un APPARTAMENTO adibito a civile abitazione, posto al primo piano (seconda elevazione f.t), di un fabbricato a cinque elevazioni f.t. oltre sottotetto, composto da cinque vani oltre accessori di mq 114,00 circa. In catasto fabbricati al foglio 20 part. 1301 sub 13, categoria A/2, classe 9 consistenza 5,5 vani, rendita catastale 298,25. L’appartamento dispone di un posto auto scoperto assegnato in uso esclusivo identificato con il numero 31 all’interno dell’area condominiale adibita a parcheggio (bene comune non censibile per l’intero complesso edilizio di cui il fabbricato fa parte, in catasto al fg. 20 particella 1306 sub.1). Prezzo base Euro 48.094,00. Offerta minima: Euro 36.070,50. Termine presentazione offerte: 20/01/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/01/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 114/2021 BC874488

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA MARCONI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO al 5° piano di un condominio (palazzo cristallo) sito in via Marconi cat. A/2, classe 13, consistenza 9,5 vani, sup. catastale totale 176 mq.- totale escluse aree scoperte 167 mq circa; in catasto Foglio 52 Part. 907 Sub 14. Prezzo base Euro 70.312,00. Offerta minima: Euro 52.800,00. Termine presentazione offerte: 13/01/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/01/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Sebastiano Di Salvo tel. 0909765295 – 3479584015. Rif. RGE 84/2018 BC873621

GUALTIERI SICAMINO’ (ME) – VIA DUCA, 91 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a 4 elevazioni f.t. sito nel Comune di Gualltieri Sicaminò, via Duca n. 91, censito in Catasto al foglio 4, part. 2291, sub.2, cat. A/2, cl. 2, 5 vani, r.c. Euro 170,43. L’immobile, della superficie commerciale complessiva di mq 148 ca., ha accesso diretto dalla via Duca: al piano terra è presente solo il vano scala che permette l’accesso all’unità abitativa che si sviluppa in altezza; al piano primo sono presenti due vani adibiti rispettivamente a cucina/soggiorno e ripostiglio ed un ampio disimpegno; al piano secondo sono presenti camera da letto, ripostiglio, wc ed un piccolo corridoio di disimpegno che porta ad un balconcino prospettante la via Duca; il piano terzo è costituito dal lastrico solare di copertura. Prezzo base Euro 36.563,00. Offerta minima: Euro 27.422,25. Termine presentazione offerte: 20/01/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/01/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luigi Tinuzzo tel. 0906012019. Rif. RGE 60/2021 BC874501

LIPARI (ME) – FRAZIONE CANNETO, VIA TORRENTE AURORA, 29 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO sito a LIPARI Via Torrente Aurora 29, frazione Canneto, piano terra, della superficie commerciale di 108,00 mq. Identificazione catastale: NCEU del Comune di Lipari, foglio 67 particella 774 sub. 8, sez. urb. 1, zona cens. 1, cat. A/2, classe 5, cons. 4 vani, r.c. € 371,85. Prezzo base Euro 127.125,00. Offerta minima Euro 95.343,75. Termine presentazione offerte: 27/01/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 31/01/25 ore 16:30 c/o Via Firenze n. 50 – Barcellona P.G. (Me). Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimiliano Chiofalo tel. 0909798682. Rif. RGE 70/2021 BC874744

MILAZZO (ME) – VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 223 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO posto al piano terra del fabbricato in muratura a due elevazioni fuori terra oltre attico. L’immobile è costituito da 4 locali principali oltre disimpegni e servizi e occupa una superficie coperta di mq. 180,85 circa oltre a cortile di pertinenza retrostante di mq. 160,20 circa. In Catasto Fabbricati del Comune di Milazzo (Me) al foglio 20 particella 173 sub. 6, Cat. A/2, classe 8, vani 8, R.C. € 516,46, via Madonna Delle Grazie n.223, p.t. Prezzo base Euro 53.438,00. Offerta minima: Euro 40.079,00. Termine presentazione offerte: 20/01/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/01/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Salvatore Cutrupia tel. 3386175797. Rif. RGE 40/2022 BC874503

PACE DEL MELA (ME) – VIA LUIGI PELLEGRINO, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO per civile abitazione, piano secondo, interno 3, in catasto fabbricati al foglio 6 particella 300 sub. 6, categoria A/2, classe 5, consistenza 4,5 vani, rendita 178,95 Euro; composto da tre vani destinati a camere da letto, un bagno, un ingresso/disimpegno, un piccolo lavatoio/ripostiglio ricavato esternamente mediante chiusura con struttura amovibile in alluminio e vetro di un tratto di balcone, nonché piena proprietà di un appartamento per civile abitazione, piano secondo, interno 4 in catasto fabbricati foglio 6 particella 300 sub. 7, categoria A/2, classe 5, consistenza 4 vani, rendita 159,07 Euro; composto da due spaziosi vani, destinati a studio e cucina/soggiorno, un ingresso, un disimpegno, un bagno e un ripostiglio. All’area comune per l’accesso al fabbricato, risulta una superficie a parcheggio di 32 mq, riservata all’intero piano 2° (pertinenza di entrambe le unità immobiliari sub 6 e sub 7). I due appartamenti sono comunicanti con un solo ingresso e costituiscono un’unica unità abitativa. Prezzo base Euro 18.879,00. Offerta minima: Euro 14.159,25. Termine presentazione offerte: 20/01/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/01/25 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Santonocito tel. 090716116. Rif. RGE 84/2016 BC873206

SAN PIER NICETO (ME) – CONTRADA ZIFRONTE – VIA POZZO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A APPARTAMENTO PADRONALE della superficie commerciale di 389,60 mq. Il fabbricato, adibito a civile abitazione è realizzato in parte su due livelli: il piano terra risulta parzialmente seminterrato, mentre il piano primo da un lato è in sopraelevazione, mentre dall’altro (terrazza di copertura del piano sottostante) risulta in quota al piano di calpestio dei terreni circostanti. L’immobile si compone di due distinti corpi di fabbrica, uno a due elevazioni e l’altro a una elevazione seminterrata, circondato da un giardino privato in continuità con i terreni circostanti. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 702, categoria A/2, classe 5, vani 17, R.C. € 921,88, Piano S1-T; B TERRENO AGRICOLO, in prossimità al fabbricato di cui costituisce pertanto una sorta di pertinenza diretta, risulta in parte piastrellato e in parte lasciato incolto; quasi al centro è presente una vasca/fontana di forma circolare posta in corrispondenza dell’uscita secondaria del grande salone al piano seminterrato. Una scalinata realizzata in prossimità del confine della proprietà, collega questa zona con la terrazza di copertura del fabbricato principale. Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 703, qualità/classe FICO D’INDIA classe 1, superficie are 02 ca 55, R.A. € 0,40, R.D. € 1,38; C MONOLOCALE posto parzialmente in aderenza al muro di confine con la strada comunale, è un piccolo fabbricato ad un’unica elevazione fuori terra, con copertura a tetto a falde. All’interno sono presenti un vano principale collegato direttamente con l’angolo cottura da cui si accede al WC. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 778, categoria A/2, classe 2, consistenza 2 vani, R.C. € 66,11, Piano T; D TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo: risulta posizionato in continuità del giardino del fabbricato principale. Su quest’area è presente un grande gazebo con struttura in ferro e copertura in PVC, di circa 10m*10m; Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 699, qualità/classe ULIVETO classe 2, superficie are12 ca 96, R.A. € 6,02, R.D. € 7,03 E TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione centrale rispetto al Lotto. Identificati in Catasto Terreni al foglio 8 particella 779, qualità/classe ULIVETO di classe 3, superficie are 61 ca 52, R.A. € 25,42, R.D. € 28,60 F MONOLOCALE FARAH costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; G MONOLOCALE DARIA costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; H MONOLOCALE MINU’ costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; I MONOLOCALE LEILI costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; L TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione di confine rispetto al Lotto. Identificato In Catasto Terreni al foglio 8 particella 782, qualità/classe ULIVETO di classe 2, superficie are 8 ca 46, R.A. € 3,93, R.D. € 4,59 M RICOVERO ANIMALI, della superficie commerciale di 44,00 mq ad una elevazione f.t., presenta una superficie complessiva di mq. 50,00 circa ed è costituito da tre vani indipendenti, tutti con accesso dal giardino adiacente (part. 782) aventi rispettivamente una superficie di mq 16, 50, mq 15,20 e mq. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 678, categoria C/6, classe 3, consistenza 44 mq, R.C. € 90,90. Prezzo base Euro 706.000,00. Offerta minima: Euro 529.500,00. Termine presentazione offerte: 13/01/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/01/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Rizzo tel. 0909764680 – 3495608941. Rif. RGE 91/2022 BC874485

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA COMUNALE, 37 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO posto al piano primo di un fabbricato a 2 elevazioni f.t. in muratura portante, della superficie commerciale di 109,68 mq (superficie coperta mq 110). In catasto fabbricati del Comune di Terme Vigliatore si individua al foglio 2, part. 355 sub. 2, Cat. A/4, classe 6, 5,5 vani superficie catastale 101 mq escluse aree scoperte. Prezzo base Euro 28.065,00. Offerta minima: Euro 21.048,75. Termine presentazione offerte: 13/01/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/01/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lorenzo Isaia tel. 3283919155. Rif. RGE 73/2023 BC873614

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA CENTINEO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) MAGAZZINO (categoria catastale C2) sito in via Enrico Medi n. 27 piano: S1; in catasto fg 36 part. 1062 sub 9 cat C2 consistenza catastale 383 mq circa, sup cat tot 428 mq, rendita euro 890,11. Prezzo base Euro 93.750,00. Offerta minima: Euro 70.312,50. Termine presentazione offerte: 13/01/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/01/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Sebastiano Di Salvo tel. 0909765295 – 3479584015. Rif. RGE 84/2018 BC873620

SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – CONTRADA ARCHI, ZONA INDUSTRIALE A.S.I. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – CAPANNONE INDUSTRIALE a due elevazioni, piano terra e primo. Sito in comune di San Filippo del Mela (ME) in contrada Archi, Zona Industriale A.S.I. – Identificazione catastale, Via Archi Marina s.n.c., censito al catasto fabbricati Fg 1, particella 753 sub. 1, categoria D/7, rendita € 18.342,00. Il Lotto Unico risulta composto da due corpi, più la relativa area di pertinenza per una superficie totale di 1.647,55 mq. in piena proprietà. Prezzo base Euro 365.500,00. Offerta minima: Euro 274.125,00. Termine presentazione offerte: 13/01/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/01/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Sofia tel. 3285554192. Rif. RGE 10/2024 BC873784

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

LIPARI (ME) – FRAZIONE CANNETO – VIA CESARE BATTISTI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – piena ed esclusiva proprietà di un immobile destinato a STRUTTURA RICETTIVA, composto da ALBERGO: fabbricato a tre elevazioni fuori terra della superficie di circa 433,75 mq, nel NCEU del Comune di Lipari alla sez. 001, fg. 67, part. 725 sub. 1 cat. D/2, rendita € 5.880,00, indirizzo catastale Via Cesare Battisti snc., piano terra, primo e secondo; BOX singolo della superficie di mq 56 circa nel NCEU del Comune di Lipari alla sez. 001, fg. 67, part. 725 sub. 2 cat. C/6, cl 1, indirizzo catastale Via Cesare Battisti, piano terra; POSTO AUTO della superficie di mq 15 circa nel NCEU del Comune di Lipari alla sez. 001, fg. 67, part. 725 sub. 3 cat. C/6, cl 1, indirizzo catastale Via Cesare Battisti, piano terra. Prezzo base Euro 822.860,00. Offerta minima: Euro 822.860,00. Termine presentazione offerte: 13/01/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/01/25 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. CC 59/2024 BC874492

Terreni