Aste giudiziarie su Tempostretto. Immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA CAVALIERE, VIA DELLE GINESTRE, 72 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UNA VILLA su tre livelli con dependance e piscina, costituto da: – piano terra consistente in zona giorno ovvero da ampio soggiorno e dalla zona pranzo con un caminetto che funge da separazione dei due ambienti, l’immobile è dotato di due ampie verande coperte e da veranda scoperta; il piano terra della dependance a pochi metri di distanza dalla villa è costituito da ingresso, due camere e da un bagno; – il piano primo è costituito da zona notte, ovvero da 4 camere da letto e da un bagno; – il piano seminterrato è costituito dalla cucina e da un bagno con antibagno, la cucina prospetta sul lato sud-ovest su un’ampia veranda scoperta dalla quale si può raggiungere la piscina. La villa è circondata da un ampio giardino con prato e vegetazione ornamentale. L’immobile è individuato in Catasto Fabbricati del Comune Barcellona P.G. (ME) al foglio 21 particella 1098, Cat. A/7, cl. 4, vani 16, R.C. € 1.446,08, c/da Cavaliere Piano S1-T-1. Prezzo base Euro 494.063,00. Offerta minima: Euro 370.548,00. Termine presentazione offerte: 13/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/06/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Salvatore Cutrupia tel. 3386175797. Rif. RG 243/2024 BC882419

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – QUARTIERE SANT’ANDREA, VIA STRETTO ACQUACALDA, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 126,39 mq. L’immobile qui oggetto di procedura è un appartamento residenziale sito in Via Stretto Acquacalda n. 3 posto al piano terra di un immobile a tre elevazioni F.T., oltre CANTINATO dalla superficie commerciale di 120 mq circa, balconi e verande esclusi. L’accesso all’appartamento è garantito dalla via Acquacalda, attraversando il cortile condominiale ed accedendo al vano scala sempre condominiale. L’intero edificio sviluppa 5 piani, 4 compreso torrino scala piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1980. L’immobile de quo è identificato al catasto fabbricati di Barcellona P.G. al fg. 8 part. 1241 sub 15, classe 9, vani 6,5, rendita catastale euro 352,48. Prezzo base Euro 69.039,45. Offerta minima: Euro 51.779,59. Termine presentazione offerte: 11/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/07/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Angela Brancato tel. 0909791182. Rif. RGE 99/2022 BC882727

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CAIROLI, 128 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO al piano primo della superficie commerciale di 150,60 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’appartamento, posto al piano primo di un fabbricato condominiale, è composto da soggiorno, cucina, n. 2 camere da letto, studio/camera da Letto, bagno, W.C., ripostiglio e ingresso. E’ dotato di un balcone che si sviluppa lungo tre lati e tutti gli ambienti, che sono serviti da un solo corridoio-disimpegno centrale, sono adeguatamente rifiniti e dotati di impianti. In Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G. al foglio 36 particella 20 sub. 3, categoria A/2, classe 9, consistenza 7 vani, R.C. € 379,60, indirizzo catastale: Via Fratelli Cairoli n. 128, Piano 1, costituisce pertinenza esclusiva dell’appartamento il garage posto al piano terra della superficie commerciale di 39,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, confina su due lati con il cortile condominiale e sui rimanenti due lati con altra unità immobiliare e in parte con l’androne condominiale. In catasto Fabbricato del Comune di Barcellona P.G. al foglio 36 particella 20 sub. 1, categoria C/6, classe 9, consistenza 36 mq, R.C. € 115,27, indirizzo catastale: via Cairoli n. 128, piano T. Prezzo base Euro 84.750,00. Offerta minima: Euro 63.563,00. Termine presentazione offerte: 01/07/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 04/07/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Massimo Giambo’ tel. 360403120. Rif. RGE 117/2023 BC882401

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DOMENICO SCINÀ, 109/111 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DIRITTO DI PROPRIETÀ (QUOTA 1/1) DI IMMOBILE su due piani mq 162,58. in catasto fabbricati del Comune di Barcellona P.G., al fg.53, part. 464, sub 3, p. T- 1, cat. A/4, classe 11. 7 vani. R.C. 354.29, L’immobile è suddiviso in piano terra con zona soggiorno pranzo, cucina, bagno e spazio esterno con un portico e terrazzo, primo piano, due camere da Ietto e un bagno, un ripostiglio, e un piccolo terrazzino. Prezzo base Euro 90.623,49. Offerta minima: Euro 67.968,00. Termine presentazione offerte: 09/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/06/25 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Cosimo Pietro Paolo Messina tel. 0909707200 – 3498661088. Rif. RGE 109/2023 BC882548

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STATALE ORETO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato semirustico ubicato al secondo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 27,65 circa. Prezzo base Euro 25.818,75. Offerta minima: Euro 19.364,07. Termine presentazione offerte: 09/06/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, senza rifinitura delle pareti, ubicato al terzo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 158,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. Prezzo base Euro 23.287,50. Offerta minima: Euro 17.465,63. Termine presentazione offerte: 09/06/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 12) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, ubicato al quarto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. L’unità immobiliare è composta da un vano, allo stato, risulta costituita da un unico ambiente, senza tramezzature e pareti interne. Prezzo base Euro 23.625,00. Offerta minima: Euro 17.718,75. Termine presentazione offerte: 09/06/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 14) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN LOCALE ACCESSORIO E LASTRICO SOLARE, ubicato al quinto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t. L’unità immobiliare risulta costituita da un unico vano, con destinazione lavanderia, di mq. 65,74 e da un ampio terrazzo, di mq. 530,36. Prezzo base Euro 11.981,85. Offerta minima: Euro 8.986,31. Termine presentazione offerte: 09/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/06/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 24/2015 BC881910

FURNARI (ME) – CONTRADA CINQUEFONTANE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) RUSTICO (unità in corso di costruzione) con superficie commerciale di 179,00 mq, ad una elevazione f.t. oltre porzione di cantinato e annesso terreno. Identificazione catastale: Foglio 16, part. 716 (Catasto Fabbricati), categoria F/3, indirizzo catastale: Contrada Cinquefontane n. SNC, piano: S1 – T; Foglio 16, part. 159 (Catasto terreni), qualità/classe Area Rurale, superficie 115 mq e al Foglio 16 part. 521 (Catasto terreni), qualità/classe Fabb. Rurale, superficie 70 mq. Presenti difformità catastali: immobile non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 78.636,00. Offerta minima: Euro 58.977,00. Termine presentazione offerte: 16/06/25 ore 12:00. VIA VITTORIO EMANUELE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO con superficie commerciale di 85,00 mq, al piano T-1. Identificazione catastale: Foglio 10 part. 790 sub 1 (Catasto Fabbricati), classe 2, consistenza 2 vani, rendita 67,14 Euro, indirizzo catastale: Via Vittorio Emanuele n. 172, piano: T-1. Abitazione di tipo popolare totalmente da restaurare. Presenti difformità catastali (diversa disposizione aperture): immobile non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 15.562,00. Offerta minima: Euro 11.672,00. Termine presentazione offerte: 16/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/06/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Irene Gambadauro tel. 0909702648 – 3471900336. Rif. RGE 105/2022 BC882886

GUALTIERI SICAMINÒ (ME) – VIA BARACCHE BARONE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DIRITTO DI PROPRIETÀ (QUOTA 1/1) DI IMMOBILE CON CANTINA E SOTTOTETTO facente parte di una villa bifamiliare mq 175,20. In catasto fabbricati del Comune di Barcellona P.G., al fg. 1, part, 2387. sub 7, p.1-2, cat A/2 classe 3, 8 vani R.C. 322,27, fg.1 part. 2385 sub 8 (sottotetto], p.3 ,Cat.F/3, e fg.1 part, 2385 sub 6 (cantina] cat. F/3. L’immobile è suddiviso in ingresso con accesso su zona giorno, disimpegno con bagno, cucina, al piano superiore tre camere da letto e un bagno, una scala. Prezzo base Euro 87.906,67. Offerta minima: Euro 65.930,00. Termine presentazione offerte: 09/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/06/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Cosimo Pietro Paolo Messina tel. 0909707200 – 3498661088. Rif. RGE 43/2023 BC882550

LIPARI (ME) – CONTRADA CASTELLARO, SN – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE fuori terra, a LIPARI Via Castellaro, della superficie commerciale di 48,80 mq composto da un ingresso/soggiorno, un ripostiglio/lavanderia, una cucina con un’altezza media di 2,70, una camera da Letto, un disimpegno e un WC, confinante con l’appezzamento di terreno della superficie commerciale di 1.370,00 mq. Prezzo base Euro 58.720,00. Offerta minima: Euro 4.404,40. Termine presentazione offerte: 18/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/06/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonella Tavilla tel. 3476273489. Custode Giudiziario Avv. Antonella Tavilla tel. 3476273489. Rif. RGE 12/2024 BC881909

LIPARI (ME) – FRAZIONE VULCANELLO – VIA CARROZZABILE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ VILLA SINGOLA della superficie commerciale di 165 mq, inserita in un’ampia corte di pertinenza; l’unità immobiliare è posta al piano terra/primo, ha un’altezza interna di ml 3,10/media, avente quale identificazione catastale Fg 1 part. 27 subalterno 8 Categoria A7 Classe 3 Consistenza 9,5 Sup.Catastale 235, Rendita 1.888,94 con deposito in Lipari via Carrozzabile snc, fraz. Vulcanello, della superficie commerciale di 32,82 mq avente quale identificazione catastale fg. 1 part. 27 subalterno 9 Categoria C2 Classe 1 Consistenza 53 Sup. Catastale 55, Rendita 281,93 e con Bene comune non censibile di circa 2.750 mq individuato in catasto al Fg 1 part. 27 sub 10. Prezzo base Euro 708.795,79. Offerta minima: Euro 531.596,84. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ VILLA SINGOLA della superficie commerciale di 51,70 mq avente caratteristiche di villetta, inserita in un’ampia corte di pertinenza; l’unità immobiliare è posta al piano terra , ha un’altezza interna di 2,75 ed avente identificazione catastale FG 1 part. 27 subalterno 6 Categoria A2 Classe 1 Consistenza 3 Sup. Catastale 57, rendita 294,38 con Bene comune non censibile di circa 2.750 mq individuato in catasto al Fg 1 part. 27 sub 10. Prezzo base Euro 274.110,97. Offerta minima: Euro 205.583,22. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 16:00. Vendita senza incanto 27/06/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Vincenza Livoti tel. 0909791382 – 3337963340. Rif. RGE 93/2023 BC882302

MILAZZO (ME) – VIA UMBERTO, 1 – 43 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ APPARTAMENTO sito al piano quarto di un edificio a cinque elevazioni f.t al quale si accede tramite un vano scala condominiale senza ascensore, composto da disimpegno- Camera da letto- Guardaroba- WC con doccia- Cucina; in catasto al foglio 26 particella 459 sub. 4, categoria A/2, classe 04, consistenza 3,5 vani, rendita 115,69 , superficie lorda complessiva mq. 78 circa. Prezzo base Euro 97.500,00. Offerta minima: Euro 73.125,00. Termine presentazione offerte: 09/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/06/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Luisa Campagna tel. 090672181 – 3388983039. Rif. RGE 35/2024 BC881914

PACE DEL MELA (ME) – VIA AMENDOLA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO ad uso residenziale di 88 mq ubicato al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni f.t., costituito da un soggiorno/cucina, due camere da letto, due bagni, un ripostiglio e terrazza. Il garage posto al piano seminterrato è pertinenza esclusiva dell’appartamento, oltre un posto macchina scoperto nel cortile condominiale. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela (Me) al foglio 7 particella 1782 sub. 18, categoria A/2, classe 6, consistenza 6 vani, R.C. € 281,99, indirizzo catastale: via Giovanni Amendola snc, piano T. Il box singolo composto da un vano è identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela (Me) al foglio 7 particella 1782 sub. 14, categoria C/6, classe 2, consistenza 17 mq, R.C. € 25,46, indirizzo catastale: via Giovanni Amendola snc, piano S1. Il posto auto, composto da area scoperta, identificato con il numero 3. Prezzo base Euro 63.573,00. Offerta minima: Euro 47.680,00. Termine presentazione offerte: 13/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/06/25 ore 09:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Salvatore Cutrupia tel. 3386175797. Rif. RGE 20/2024 BC882418

PACE DEL MELA (ME) – VIALE AUDITORIUM, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA –Piena proprietà di UNITÀ IMMOBILIARE adibita per civile abitazione appartenente, in regime di comunione legale dei beni, ai coniugi esecutati, posta al piano terra del corpo A di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra composto da due corpi di fabbrica posti perpendicolarmente e separati da giunto tecnico. L’appartamento copre una superficie di mq 99,75 per un’altezza utile di ml 3,00, individuato al N.C.E.U. del Comune di Pace del Mela al Foglio 7 Part. 1438 sub 4 e 1440 sub 4. Prezzo base Euro 87.905,00. Offerta minima: Euro 65.928,75; importo minimo di rilancio in caso di asta:€ 1.758,10 (2% del prezzo indicato nell’avviso di vendita). Termine presentazione offerte: 12/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/06/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Alfano tel. 0909765227 – 3921584187. Rif. RGE 23/2024 BC881913

SAN PIER NICETO (ME) – FRAZIONE SAN PIER MARINA – VIA SEN. PITRONE, 224 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO al piano terra di mq 94 oltre aree scoperte, totale mq 103, di un fabbricato a due elevazioni. In Catasto Fabbricati del Comune di San Pier Niceto (Me) al foglio 2 particella 789 sub. 3, categoria A/4, classe 4, consistenza 5 vani, rendita 214,33 Euro, indirizzo catastale: via Sen. Pitrone, piano: T. Prezzo base Euro 89.169,00. Offerta minima: Euro 66.877,00. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/06/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Attilio Meo tel. 0909072912 – 3495874478. Rif. RGE 79/2021 BC882554

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA GARIBALDI 63-65 (EX 106-108) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – quota intera in piena proprietà del FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE ubicato in Comune di SANTA LUCIA DEL MELA Via Giuseppe Garibaldi 63-65 (ex 106-108), della superficie commerciale di mq 179,50. Il suddetto immobile è composto da un piano terra, primo, secondo e terzo così distribuito: – al piano terra è localizzato l’ingresso che va su una stanza adibita a deposito e di fronte vano scale che porta al piano primo costituito da un soggiorno e due camere, al secondo piano un angolo cottura, una zona pranzo, una dispensa, un wc e un terrazzo, il terzo piano un soppalco e un terrazzo. Prezzo base Euro 45.000,00. Offerta minima: Euro 33.750,00. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/06/25 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mario Meo tel. 0909765269 – 3923101800. Custode Giudiziario Avv. Pietro Aloisio tel. 3204680128. Rif. RGE 40/2023 BC882416

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA PATTINA, 37 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al paino II. In catasto al fg. 27, part. 17, sub. 3, cat. A/2, classe 5, mq. 148,39, rendita 300,58. Prezzo base Euro 97.200,00. Offerta minima: Euro 72.900,00. Termine presentazione offerte: 09/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/06/25 ore 14:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita Avv. Melangela Scolaro tel. 0909715031 – 3474007226.Custode Giudiziario Avv. Maria Letizia Navarra tel. 090671582 Rif. RGE 67/2023 BC882559

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA ROMA, 42 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 98,65 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’appartamento oggetto della perizia è situato al piano primo di un edificio condominiale residenziale in c.a. che è costituito da tre piani fuori terra e un piano seminterrato. Si accede da un vano scala condominiale e non vi è l’ascensore. L’appartamento ha una altezza di interpiano pari a 2.80. E’ contraddistinto al catasto al foglio 17 particella 345 sub. 8 (catasto fabbricati), sezione urbana u, categoria A/2, classe 3, consistenza 99 mq, rendita € 198,84 e allo stesso competono tutti i diritti di comproprietà pro quota sulle parti ed impianti comuni del fabbricato: zona parcheggio al piano terra 80 mq sub 6 , piano S/1 , e la terrazza di copertura del fabbricato sub 12 (lastrico solare). Il fabbricato è stato realizzato negli anni 80 e regolarizzato a seguito di concessione in sanatoria ed è costituito da una zona cucina, pranzo-soggiorno, due camere da letto, un bagno ed un ripostiglio, ha una superficie lorda commerciale di mq 99,00 (5,5 vani). Escluso il bagno e il ripostiglio, ogni altro vano ha accesso diretto ai balconi. I balconi sono ampi e si estendono lungo i prospetti Est e Ovest. Le finiture ed impianti si presentano in un discreto stato di conservazione. L’immobile risulta occupato. – CANTINA della superficie commerciale di 11,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. E’ contraddistinta al catasto al foglio 17 particella 345 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 11 mq, rendita € 14,20. Il magazzino si trova al piano seminterrato e si accede da una porta che si trova nel disimpegno comune collegato al vano scala. Il magazzino è annesso, mediante una porta esterna metallica, un piccolo cortile/giardino in stato di semiabbandono. Il Magazzino è attualmente utilizzato come deposito e vi è una cucina non utilizzata. Altezza di interpiano mt 2.5. Pur essendo autonoma rispetto all’appartamento, tuttavia, per le modeste dimensioni e la funzione di servizio all’immobile, viene venduta insieme all’appartamento di cui sopra. Prezzo base Euro 64.373,10. Offerta minima: Euro 48.280,00. Termine presentazione offerte: 16/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/06/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Luigi Fiorentino tel. 0909223545 – 3294529194. Rif. RGE 1/2023 BC881905

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA MACEO, 44-46 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LOTTO 1A: IMMOBILE sito in comune di Terme Vigliatore, via Maceo 44-46, frazione C/da Maceo, zona B3, libero, 1/1 di piena proprietà di immobile per civile abitazione, 92,00 mq, piano terra, con difformità interne non conformi alla planimetria ma regolarizzabili. Composto da ingresso soggiorno con camino, zona pranzo, corridoio, due camere, cucina e bagno, dotato di un piccolo cortile retrostante collegato al terreno di 60 mq facente parte dello stesso lotto. fg.6 part.189 sub 1, categoria A/2, classe 4 Prezzo base Euro 39.588,00. Offerta minima: Euro 29.691,00. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA 1° MAGGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) LOTTO 2B: APPARTAMENTO sito nel comune di Terme Vigliatore, civile abitazione di 271,18 mq, ubicato al piano 1° del fabbricato a 4 elevazioni fuori terra, composto da ingresso, zona pranzo-soggiorno, grande cucina con camino, 5 camere, 2 bagni e ripostiglio, dotato di un balcone scoperto di mq. 61,48. fg. 6 part. 1446 sub 6, categoria A/2, classe 7 Prezzo base Euro 186.300,66. Offerta minima: Euro 139.725,49. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) LOTTO 2C: IMMOBILE sito in Terme Vigliatore, via IV Novembre ang. via 1 Maggio, attualmente allo stato rustico, 152,40 mq, ubicato al piano 2°, conforme allo stato rustico. fg. 6 part. 1446 sub 7, categoria F/3 Prezzo base Euro 39.293,80. Offerta minima: Euro 29.470,35. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA 1 MAGGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) LOTTO 2D: APPARTAMENTO sito in Terme Vigliatore, via IV Novembre ang. via 1 Maggio, libero, 271,18 mq, ubicato al piano 2° del fabbricato a 4 elevazioni fuori terra, composto da ingresso, zona pranzo-soggiorno, grande cucina con camino, 5 camere, 2 bagni e ripostiglio, dotato di un balcone scoperto di mq. 61,48. fg. 6 part. 1446 sub 8, categoria A/2, classe 7 Prezzo base Euro 186.300,66. Offerta minima: Euro 139.725,49. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. VIA IX CENSIMENTO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 11) LOTTO 3C: APPARTAMENTO sito in Terme Vigliatore, via IX Censimento, frazione C/da Maceo, libero, 148,50 mq, allo stato rustico, ubicato al piano 1° di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, categoria F/3. fg. 5 part. 1377 sub 4 Prezzo base Euro 33.757,50. Offerta minima: Euro 25.318,12. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. VIA IX CENSIMENTO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 12) LOTTO 3D: APPARTAMENTO sito in Terme Vigliatore, via IX Censimento, frazione C/da Maceo, libero, 134,35 mq, ubicato al piano terzo del fabbricato, categoria F/3. fg. 5 part. 1377 sub 6 Prezzo base Euro 89.298,45. Offerta minima: Euro 66.973,83. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. FRAZIONE MARCHESANA – VIA GIUSEPPE VERDI, 46 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 14) LOTTO 4B: APPARTAMENTO in Terme Vigliatore, via Giuseppe Verdi 46, frazione Marchesana, libero, 89,00 mq, realizzato ante 1967, posto al piano terra, categoria A/2, classe 5, consistenza 4,5 vani. fg. 5 part. 508 sub 18 Prezzo base Euro 44.263,30. Offerta minima: Euro 33.197,47. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 15) LOTTO 4C: APPARTAMENTO in Terme Vigliatore, via Giuseppe Verdi 46, frazione Marchesana, libero, 97,00 mq, ubicato al piano primo di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, categoria A/2, classe 6, consistenza 4 vani. Al fg.5 part.508 sub. 22 cat. F/5 e al Fg.5 Part. 508 sub 19, partita 4109, categoria A/2 classe 6 consistenza vani 4. Prezzo base Euro 49.140,90. Offerta minima: Euro 36.855,67. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. VIA STRETTO II MACEO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 17) LOTTO 6A: RUSTICO in Terme Vigliatore, via stretto II Maceo, frazione C/da Maceo, libero, 100,00 mq, vecchia casa colonica indipendente a due elevazioni fuori terra, totalmente da ristrutturare. fg. 6 part. 1136, categoria C/6 Prezzo base Euro 25.000,00. Offerta minima: Euro 18.750,00. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/06/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessandra Maio tel. 0909911368 – 3483454015. Custode Giudiziario Avv. Sara Scalzo tel. 0909222066 – 3488528432. Rif. RGE 76/2023 BC882456

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 250 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO della superficie commerciale di 310,92 mq. L’immobile si compone di più corpi collegati tra loro in maniera complessa e articolata. E’ formato da un corpo principale a 4 elevazioni fuori terra (oltre terrazzo) dal quale si accede all’intera struttura, contraddistinto dal foglio 53 part. 304-306-305 sub.3-3-7 (ex 53 part. 305 sub. 3. ed ex foglio 53 part.306-305 sub.1-5). Prezzo base Euro 55.769,77. Offerta minima: Euro 41.827,33. Termine presentazione offerte: 16/06/25 ore 12:00. VIA LUIGI EINAUDI (EX VIA SAMBUCA), SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARI appartenenti ad un fabbricato a 4 piani fuori terra oltre terrazzo di copertura praticabile. In Catasto Fabbricati al foglio 18, particelle: – 2159 sub. 3 Categoria F/3 piano terra;- 2159 sub. 4 Categoria F/3 piano terra;- 2159 sub. 5 Categoria F/3 piano primo;- 2159 sub. 6 Categoria F/3 piano primo;- 2159 sub. 9 Categoria F/3 piano terzo;- 2159 sub. 10 Categoria F/3 piano terzo; L’immobile è ubicato in una zona non molto distante dal centro ed è totalmente al rustico e necessita di ristrutturazione. Da progetto si prevede al piano terra la realizzazione in parte di attività commerciale ed in parte di abitazione. Per i restanti piani il progetto prevedeva la realizzazione di due unità abitative per piano ad esclusione del terrazzo di copertura a piano quarto è escluso dalla vendita il piano secondo. Prezzo base Euro 65.921,77. Offerta minima: Euro 49.441,33. Termine presentazione offerte: 16/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/06/25 ore 14:20. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Letteria Rosalba Lentini tel. 3388024195. Custode Giudiziario Avv. Corrado Rosina tel. 3511182764. Rif. RGE 646/1992 BC882687

MILAZZO (ME) – VIA RISORGIMENTO, 73 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO foglio 5 particella 315 sub. 24 (catasto fabbricati), categoria C/l, classe 12, consistenza 25 mq, rendita 1.091,02 Euro, indirizzo catastale: via Risorgimento, piano: Terra. Prezzo base Euro 50.000,00. Offerta minima: Euro 37.500,00. Termine presentazione offerte: 16/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/06/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Sara Scaffidi tel. 3311851203. Rif. RGE 99/2023 BC883060

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA 1° MAGGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) LOTTO 2A: PIENA PROPRIETA’ DI IMMOBILE DESTINATO AD USO CANTINA sita in Terme Vigliatore sito via IV Novembre ang. via 1° Maggio, di 371,66 mq. L’immobile si trova ubicato al piano cantinato del fabbricato a 4 elevazioni fuori terra, id. al catast. al Fg.6 Part.1446 sub 2, categoria F/3 , con due zone totalmente indipendenti. L’immobile risulta costruito nel 1973 con regolare concessione edilizia e ristrutturato nel 2004. Il garage/deposito, al quale si accede direttamente dalla via IV Novembre tramite una rampa carrabile ,risulta diviso in due zone da un muro (non riportato nella planimetria di progetto e nella planimetria catastale. Le due zone risultano totalmente indipendenti, la zona destinata a garage per le auto dei residenti nel fabbricato, ha ingresso indipendente ed è collegata ai piani del fabbricato tramite vano scala e ascensore; la zona a Sud, destinata a magazzino/deposito dell’attività commerciale ubicata al piano terra dello stesso fabbricato di mq.275,00, ha ingresso indipendente, è costituita da un unico ambiente ed è collegata al piano terra (supermercato) tramite una scala interna. Allo stato attuale, la zona adibita a deposito è occupata dalla ditta che gestisce il supermercato con regolare contratto di affitto. Il fabbricato, edificato nel 1973 con regolare concessione edilizia e ristrutturato nel 2004. Prezzo base Euro 107.038,08. Offerta minima: Euro 80.278,50. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA 1° MAGGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) LOTTO 2E: IMMOBILE ADIBITO A NEGOZIO, categoria C/1, sito in Terme Vigliatore, via IV Novembre ang. via 1 Maggio, occupato, 410,06 mq, di un fabbricato a 4 elevazioni fuori terra. fg. 6 part. 1446 sub 13, categoria C/1 Prezzo base Euro 429.742,88. Offerta minima: Euro 322.307,16. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. VIA IX CENSIMENTO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) LOTTO 3A: CANTINA sita in Terme Vigliatore, via IX Censimento, frazione C/da Maceo, libera, 125,00 mq, ubicata al piano cantinato del fabbricato, categoria F/3, derivante da variazione del 03/11/2010. fg. 5 part. 1377 sub 2 Prezzo base Euro 20.000,00. Offerta minima: Euro 15.000,00. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. VIA IX CENSIMENTO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 10) LOTTO 3B: NEGOZIO sito in Terme Vigliatore, via IX Censimento, frazione C/da Maceo, libero, 136,60 mq, allo stato rustico, destinato ad attività commerciale, categoria F/3. fg. 5 part. 1377 sub 3 Prezzo base Euro 71.715,00. Offerta minima: Euro 53.786,25. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/06/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessandra Maio tel. 0909911368 – 3483454015. Custode Giudiziario Avv. Sara Scalzo tel. 0909222066 – 3488528432. Rif. RGE 76/2023 BC882455

Terreni

SAN PIER NICETO (ME) – FRAZIONE SAN PIER MARINA – VIA SEN. PITRONE, 224 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) QUOTA DI 3/5 DI PROPRIETÀ DI UN TERRENO in parte cementato ed utilizzato come posto auto all’aperto ed in parte è delimitato da un muretto alto 30 cm ed è mantenuto a verde con alberi ad alto fusto. In Catasto Terreni del Comune di San Pier Niceto (Me) al foglio 2 particella 57, porzione 1, qualità/classe uliveto, superficie 320, R.A. € 1,82, R.D. € 2,23. Prezzo base Euro 1.920,00. Offerta minima: Euro 1.440,00. Termine presentazione offerte: 23/06/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/06/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Attilio Meo tel. 0909072912 – 3495874478. Rif. RGE 79/2021 BC882555