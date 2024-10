Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Mercoledì 16 ottobre 2024

TRIBUNALE DI MESSINA

RG 430/2011. In Torregrotta (ME), frazione Scala, via Nazionale 58 – Lotto UNICO: locale commerciale posto al p.t. di uno stabile condominiale a tre elevazioni f.t. di superficie complessiva di mq 489. PREZZO BASE Euro 406.000,00. Offerta minima Euro 380.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 13/12/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Mazzeo Giovanna 0906413132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 1/2021 Messina, C.da Scoppo n. 27 Appartamento composto a P. T. da due vani, w.c. e ripostiglio sottoscala e a P. sottotetto da due stanze e un lavatoio-w.c., di complessivi mq. commerciali 90 circa; i due piani sono collegati da scala interna. Prezzo base d’asta: euro 58.200,00. Offerta minima: euro 43.650,00 Rilancio minimo in aumento: euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 18.12.2024 alle ore 12.00 Luogo: studio del delegato in Messina, Via I Lenzi n. 5 nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato e custode: Avvocato Augusto Saija (090/774825 – augusto.saija@gmailcom). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – – www.canaleaste.it – www.rivistaastegiudiziarie.it

RGE 6/2020. In Messina (ME), Villaggio Contesse, SS 114 km 3,500 – Lotto UNICO: abitazione di tipo popolare Pal. ILES piano terra. Costituita da ingresso con corridoio che disimpegna n. 4 vani, ripostiglio, cucina e WC. PREZZO BASE Euro 51.193,30. Offerta minima Euro 38.394,97. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/12/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

R.G.E. 32/13 Messina, Via Carrai, Vico II° n. 2 Appartamento a P. T. composto da ingresso – pranzo, cucina, quattro camere e bagno, di mq. coperti lordi 165,20 circa, cui è adiacente una corte in planimetria cortile comune. Prezzo base d’asta: euro 65.550,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 17.12.2024 ore 9.45 Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 – 98100 Messina Per info: 090/344892 Notaio Delegato e custode: Adele Penna G.E. Dott.ssa M. C. D’Angelo Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it

RGE 32/2023. In Saponara (ME), Via Roma snc – Lotto UNICO: Opificio p.t e primo, compreso area di pertinenza esterna destinata a stoccaggio e parcheggio. Sup. comm. pari a 3.552,18 mq. Unità immobiliare in corso di costruzione con destinazione uffici posta a p.t, primo, secondo e terzo piano f.t. Sup. comm. palazzina uffici pari a 431,35 mq. PREZZO BASE Euro 3.265.558,00. Offerta minima Euro 2.449.168,50. Rilancio minimo in aumento Euro 97.967,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 13/12/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 36/2021. In Venetico (ME), Via Pippo Giordano snc – Lotto 1: Locale garage sup. 36 mq. PREZZO BASE Euro 11.000,00. Offerta minima Euro 8.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. In Venetico (ME), Via Pippo Giordano snc – Lotto 2: Locale garage sup. 24 mq. PREZZO BASE Euro 7.000,00. Offerta minima Euro 5.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 350,00. In Venetico (ME), Via Pippo Giordano snc – Lotto 3: Locale garage sup. 23 mq. PREZZO BASE Euro 7.600,00. Offerta minima Euro 5.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 350,00. In Venetico (ME), Via Pippo Giordano snc – Lotto 4: Locale garage sup 30 mq. PREZZO BASE Euro 9.000,00. Offerta minima Euro 6.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 350,00. In Venetico (ME), Via Pippo Giordano snc – Lotto 5: Appartamento per civile abitazione sup. vani 5 (88/79 mq.). PREZZO BASE Euro 43.000,00. Offerta minima Euro 32.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Venetico (ME), Via Pippo Giordano snc – Lotto 6: Appartamento per civile abitazione sup. vani 4,5 (83/77 mq.). PREZZO BASE Euro 38.000,00. Offerta minima Euro 28.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.200,00. In Venetico (ME), Via Pippo Giordano snc – Lotto 7: Appartamento per civile abitazione sup. vani 5,5 (100/92mq.). PREZZO BASE Euro 48.000,00. Offerta minima Euro 36.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.700,00. In Venetico (ME), Via Pippo Giordano snc – Lotto 8: Appartamento per civile abitazione sup. vani 4,5 (86/78 mq.),. PREZZO BASE Euro 45.000,00. Offerta minima Euro 33.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Venetico (ME), Via Pippo Giordano snc – Lotto 9: Appartamento per civile abitazione , sup. vani 5,5 (100/92 mq.),. PREZZO BASE Euro 45.000,00. Offerta minima Euro 33.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.800,00. In Venetico (ME), Via Pippo Giordano snc – Lotto 10: Appartamento per civile abitazione sup. vani 4,5 (86/78 mq.). PREZZO BASE Euro 37.000,00. Offerta minima Euro 27.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Venetico (ME), Via Pippo Giordano snc – Lotto 11: Locale deposito , sup. 80 mq. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 18/10/2024 ore 11:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avvocato Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 40/2022. In Messina (ME), Vico Primo di Via Sottocondotto Molino 15 – Lotto UNICO: bene Piano T-1-2 La superficie ragguagliata del bene è pari a circa mq 181.40, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 202 mq, escluse aree scoperte 193 mq. immobile Piano T-1-2, consistenza vani 3. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.800,00. Asta senza Incanto 16/12/2024 ore 11:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 107/2023. In Messina (ME), Salita Tre Monti 14 – Lotto UNICO: Appartamento di mq. 99,00 posto al primo piano con terrazzino a livello. PREZZO BASE Euro 79.861,75. Offerta minima Euro 59.896,31. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 08.01.2025 ore 10:00 al 09.01.2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Giorgianni Alessia 3383811621, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 123/1996. Messina, C.da Mazzotta, Vill. Bordonaro LOTTO 6 – Quota pari ad 1/2 indiviso del terreno nel suo intero di are 32.40 (lotto 13 in perizia), in parte in zona agricola E1 e in parte in zona C2c. Prezzo base d’asta: euro 9.885,15 Messina, Via Manzoni, is. 471, Comparto 5B. LOTTO 10 – Quota pari ad 1/2 indiviso dell’immobile a P. T., avente destinazione a parcheggio del fabbricato scale A e B, nell’intero di complessivi mq. lordi coperti 342,00 circa e di mq. 60 circa scoperti (lotto 1 in perizia). Ai condomini dell’edificio spetta il diritto reale d’uso sul parcheggio realizzato ai sensi della legge cd. Ponte. Prezzo base d’asta: euro 49.572,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il giorno 17.12.2024 alle ore 10.00 Luogo: Studio Notaio Adele Penna, via Cavalieri della Stella 7 – Messina. Per info: 0906409852 – 090344892. G.E. Dott.ssa D’Angelo. Notaio Delegato e custode: Adele Penna. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

RGE 157/2018. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Tindari n. 22,24 – Lotto UNICO: Intera proprietà dei seguenti beni immobiliari appartenenti e costituenti tutti un intero fabbricato: A. unità immobiliare (destinata a garage), consistenza 44 mq sita al piano terra; B. unità immobiliare (destinata a civile abitazione), sup. catastale 83 mq sita al piano terra; C. unità immobiliare (destinata a civile abitazione), sita al piano primo sup. catastale 153 mq. (totale escluse aree scoperte: 145 mq.); D. sottotetto, sito al piano secondo (non censito in catasto, ancora da ultimare). PREZZO BASE Euro 55.707,00. Offerta minima Euro 41.780,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.700,00. Asta senza Incanto 17/12/2024 ore 11:00 presso studio del professionista sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n.109. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 170/2022. In Messina (ME), Via Gianotta snc – Lotto UNICO: Villa unifamiliare composto da 2 piani più seminterrato e da pertinenze esclusive accessorie quali deposito seminterrato, piscina rettangolare e due gazebi. Immobile occupato dai debitori ed in parte affittato con contratto non opponibile alla procedura. PREZZO BASE Euro 353.600,00. Offerta minima Euro 265.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/12/2024 ore 17:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via E. L. Pellegrino 23/C. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Cavallaro Francesco Valentino 3341791801, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 212/2021. In Giardini-Naxos (ME), via Lungomare 4 Novembre n. 47 – Lotto 3: unità immobiliare composta da una abitazione posta al piano secondo ed attico di un corpo di fabbrica. Per il tramite di una scala interna si accede al piano attico. Ivi vi è un bagno, una camera ed un terrazzo al piano con balcone. Nel terrazzo vi è un ripostiglio (in alluminio e vetro), nonché una scala autoportante che permette l’accesso al terrazzo di copertura al piano superiore. Quest’ultimo soprastante il piano attico di fatto è per l’appunto raggiungibile da tale scala esterna. PREZZO BASE Euro 103.511,85. Offerta minima Euro 77.633,88. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 13/12/2024 ore 16:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 232/2016. In Messina (ME), Via Bisignano – Lotto 1: appartamento Corpo: A, piano Primo, consistenza 5,5 vani, superficie 97 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o di posto auto. PREZZO BASE Euro 84.200,00. Offerta minima Euro 63.150,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), Via Bisignano – Lotto 2: appartamento Corpo: A, piano Primo, consistenza 4,5 vani, superficie 103 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o di posto auto. PREZZO BASE Euro 85.700,00. Offerta minima Euro 64.275,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.600,00. In Messina (ME), Via Bisignano – Lotto 3: appartamento Corpo: A piano Secondo, consistenza 5,5 vani, superficie 97 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o di posto auto. PREZZO BASE Euro 84.200,00. Offerta minima Euro 63.150,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), Via Bisignano – Lotto 4: appartamento Corpo: A piano secondo, consistenza 4,5 vani, superficie 102 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o di posto auto. PREZZO BASE Euro 85.700,00. Offerta minima Euro 64.275,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.600,00. In Messina (ME), Via Bisignano – Lotto 5: appartamento Corpo: A piano terzo, consistenza 5,5 vani, superficie 97 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o di posto auto. PREZZO BASE Euro 90.000,00. Offerta minima Euro 67.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.700,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 6: appartamento Corpo: A piano terzo, consistenza 4,5 vani, superficie 102 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 91.600,00. Offerta minima Euro 68.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.750,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 7: appartamento Corpo: A piano quarto, consistenza 5,5 vani, superficie 98 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 90.000,00. Offerta minima Euro 67.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.700,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 8: appartamento Corpo: A piano quarto, consistenza 4,5 vani, superficie 103 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 91.600,00. Offerta minima Euro 68.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.750,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 9: appartamento Corpo: A piano quinto, consistenza 5,5 vani, superficie 98 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 92.400,00. Offerta minima Euro 69.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.800,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 10: appartamento Corpo: A piano quinto, consistenza 4,5 vani, superficie 102 mq, L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 94.000,00. Offerta minima Euro 70.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.850,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 11: appartamento Corpo: A piano sesto, consistenza 5,5 vani, superficie 98 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 92.400,00. Offerta minima Euro 69.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.800,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 12: Lotto indicato nelle perizie come Lotto n. 13: Fabbricato in corso di costruzione Corpo: B, piano T-1-2-3, categoria in corso di costruzione. In osservanza a quanto disposto dal G.E., con provvedimento del 24/04/2024, dovrà essere consentito ai terzi proprietari degli immobili identificati catastalmente al foglio 140, part. 1769, sub. 17 e sub. 18, un passaggio pedonale e carrabile attraverso il portico del fabbricato in corso di costruzione. PREZZO BASE Euro 315.100,00. Offerta minima Euro 236.325,00. Rilancio minimo in aumento Euro 9.500,00. In Messina (ME), Contrada Acqua del Conte – Lotto 13: – BENE N. 001 (descritto nella perizia “A” come Lotto n. 001) – LASTRICO SOLARE Complesso “Artemide”, piano 5;. – BENE N. 002 (descritto nella perizia “A” come Lotto n. 002) – LASTRICO SOLARE Complesso “Artemide”, piano 5, consistenza 142 mq. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/12/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Delegato alla vendita Avv. Garufi Antonello 090360119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 256/2019. In Pagliara (ME), Rocchenere – Lotto 1: Appartamento della sup. comm. di 194.02 mq è costituito da due piani f.t. collegati attraverso una scala interna. Cantina sup. comm. 72,64 mq. collegata all’appartamento soprastante da una scala in parte interna in parte esterna al corpo di fabbrica. PREZZO BASE Euro 99.938,34. Offerta minima Euro 75.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Pagliara (ME), Via Risorgimento, Frazione Rocchenere 16 – Lotto 2: 1/2 di appartamento della sup. comm. di 133,38 mq costituito da n. 2 piani fuori terra collegati attraverso una scala e da un piano interrato. PREZZO BASE Euro 24.277,00. Offerta minima Euro 18.210,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furci Siculo (ME), – Lotto 3: Terreno agricolo della superficie commerciale di 2.417,00 mq costituito da una prima porzione pianeggiante e da una ulteriore con sistemazione a terrazzamenti. PREZZO BASE Euro 18.348,95. Offerta minima Euro 13.800,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Furci Siculo (ME), – Lotto 4: Terreno agricolo sup. comm. 710.00 mq. Terreno agricolo sup. comm. 930.00 mq. Terreno agricolo sup. comm. 200.00 mq. Terreno agricolo sup. comm. 910.00 mq. PREZZO BASE Euro 8.219,50. Offerta minima Euro 6.165,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Pagliara (ME), – Lotto 5: Terreno agricolo della sup. commerciale di 2.050,00 mq. PREZZO BASE Euro 25.372,50. Offerta minima Euro 19.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. In Pagliara (ME), – Lotto 6: Terreno agricolo della sup. commerciale di 3.030,00 mq. PREZZO BASE Euro 12.877,50. Offerta minima Euro 9.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Pagliara (ME), – Lotto 7: Terreno agricolo della sup. commerciale di 2.930,00 mq. PREZZO BASE Euro 7.471,50. Offerta minima Euro 5.650,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/12/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Mobilia Carmelo 0907388181, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 18/2022. In Furnari (ME), – Lotto 1: a) piena proprietà di appartamento sito al piano terra costituito da pranzo soggiorno con angolo cottura, due camere da letto e due bagni, oltre ad ampio portico ed ampia corte di pertinenza; arredato; superficie commerciale mq circa 75, oltre corte esterna ed i portici, consistenza vani 4,5, . b) piena proprietà di una cantina sita al piano seminterrato, consistenza mq. 21 circa, sup. catastale 24 mq. circa. c) piena proprietà di un posto auto esterno antistante il fabbricato Portorosa, consistenza mq 17 circa, piano T; . d) arredi presenti all’interno dell’appartamento. PREZZO BASE Euro 121.900,00. Offerta minima Euro 91.425,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Furnari (ME), – Lotto 10: piena proprietà su un lastrico solare ubicato all’ultimo piano di un fabbricato a due elevazioni f.t.; consistenza mq. 344 circa. PREZZO BASE Euro 29.750,00. Offerta minima Euro 22.312,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. A partire dal 21 gennaio 2025 ore 12:00 e fino al 24 gennaio 2025 ore 12:00 avrà luogo in via esclusiva una procedura competitiva di vendita telematica accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. D’Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it